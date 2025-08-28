Un ajuste de cuentas por drogas, la principal hipótesis del crimen de Alaquàs

La muerte a tiros de un hombre de 40 años la noche de este miércoles en Alaquàs (Valencia) podría estar relacionada con un ajuste de cuentas por tráfico de drogas, aunque no sería el único motivo y se barajan también otras opciones.

Esta es la principal hipótesis que, según ha explicado este jueves el alcalde de la localidad, Toni Saura, baraja la Policía Nacional, cuyo grupo de Homicidios se ha hecho cargo de la investigación de este crimen, por el que todavía no hay detenidos.

El suceso tuvo lugar sobre las 20 horas del miércoles entre las calles Balmes y Albacete del barrio de Los Faroles de este municipio situado al oeste del área metropolitana de la ciudad de València y la víctima es de etnia gitana.

Al lugar se desplazó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico comprobó que había un hombre de 40 años con herida por arma de fuego y tras realizarle las pruebas habituales, confirmó que el hombre había fallecido, según fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El alcalde ha señalado que el fallecido es conocido por el Ayuntamiento y que, al parecer, tenía antecedentes por tráfico de drogas.

Saura ha explicado que una de las opciones que se baraja sobre el móvil del crimen es el ajuste de cuentas por esta cuestión, aunque cree que no es el único motivo y que se contemplan también otras opciones, que no ha precisado.

Desde el Ayuntamiento se han puesto en contacto con la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana para reforzar durante los próximos días la presencia de la Policía Nacional en la zona, ante la preocupación que el suceso ha provocado en la población.

En todo caso, el alcalde apunta que, al parecer, el autor de los hechos, que aún no ha sido detenido, no es vecino de Alaquàs sino que reside en otra localidad. Varios medios locales apuntan que la Policía busca un coche rojo que huyó del lugar de los hechos tras el tiroteo.