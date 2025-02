Cinco cosas que necesitas saber si vas a visitar las Fallas de Valencia

Justo dentro de un mes arrancarán las Fallas, una de las fiestas más populares de España y que cada año atrae a más visitantes españoles y extranjeros. Aunque los monumentos falleros son una de las principales atracciones de esta celebración, hay algunas cosas que debes sabes si tienes previsto vivir la experiencia de estas fiestas:

- Cortes de calles: durante tu estancia en Valencia durante la fiesta de las Fallas es mejor que dejes el vehículo privado y te limites a desplazarte en transporte público o, incluso andando o en bici, ya que muchas de las calles de la ciudad estarán cortadas -a partir de la segunda semana de marzo- por la instalación de las carpas falleras y, a partir del 15 de marzo, por los monumentos falleros.

- La mascletà es un imprescindible que no debes perderte. Escuchar el estruendo de la pólvora, lanzada por los mejores pirotécnicos del país, a pie de calle, es una experiencia inolvidable. La mascletà se celebra cada día a las 14 horas en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, las Falleras Mayores darán inicio al disparo con la legendaria frase de: "Senyor pirotènic, pot començar la mascletà". Si eres muy sensible al ruido, no te pongas en las primeras filas.

- Monumentos falleros: debes saber que hay varias secciones que dividen las Fallas de Valencia, según la magnitud del monumento. Si tienes poco tiempo para visitarlos, céntrate en la sección de Especial, aunque siempre hay pequeñas joyas escondidas en otras secciones menos conocidas.

- No puedes marcharte de las Fallas de Valencia sin desayunar buñuelos, comprados en alguno de los cientos de puestos que se instalan en la ciudad durante los 19 días que duran las fiestas.

- Si por la mañana te despiertas sobresaltado por los petardos y "trabucs", no te asustes, no nos han invadido, es la conocida como "despertà", la tradicional manera en la que los falleros arrancan su jornada.