Claves de la consulta de la lengua a las familias valencianas: calendario y cómo participar

Un total de 570.000 familias están convocadas a participar en la elección de la lengua vehicular en los colegios. Se trata de un proceso inédito pues hasta ahora no solo no se realizaba esta consulta, sino que además, el resultado no afectará a un centro educativo en su conjunto, sino que podrá haber diferentes modalidades dentro del mismo. Se aplicará a partir del curso escolar 2015-2026.

Fecha de inicio: entre el 25 de febrero y el 4 de marzo.

Procedimiento: será un voto telemático en el que se elegirá la lengua principal, valenciano o castellano, para cada uno de sus hijos matriculados en centros públicos o concertados en 2º ciclo de Infantil, Primaria o los tres primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En este proceso será suficiente con que vote un representante legal por cada hijo.

Cómo votar: habrá que acceder a la web de la Secretaría Digital. Una vez se acceda habrá que seleccionar a su hijo/a introduciendo el Número de Identificación del Alumnado (NIA), que podrá encontrar en la ficha de datos de su hijo/a proporcionada con anterioridad por el centro educativo. La Conselleria de Educación garantiza que todas las familias puedan votar y, si en algún caso, hay dificultades para acceder a un sistema informático podrán hacerlo desde sus propios centros. Además, en el caso de alumnado afectado por las inundaciones del pasado 29 de octubre y que esté reubicado en otros centros, las familias podrán votar desde cualquier centro educativo.

Censo y periodo de alegaciones: Previamente al inicio de la consulta se publicará en cada centro educativo un censo provisional de familias con derecho a participar. Asimismo, habrá un periodo de alegaciones para que las familias puedan corregir sus datos si se detecta algún error, y se publicará un censo definitivo, con el listado de progenitores que pueden participar en la consulta.

En caso de no participar en la consulta el centro, en virtud de su autonomía, asignará al alumno/a una u otra lengua base según el resultado obtenido.

Cómo afecta el resultado: la lengua base será la lengua que tendrá un mayor peso y una mayor presencia en la enseñanza y, en su caso, la que se utilizará para que el alumnado aprenda a leer y escribir, en 2º ciclo de Infantil y los dos primeros cursos de Primaria. La diferencia será del 20 por ciento entre una lengua y otra.

Resultados: la Conselleria de Educación trabajará para que todas las familias estudien en la lengua elegida. Como ejemplo, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha explicado que puede haber "dos familias que pidan un idioma en un centro y el 98 por ciento pida el otro idioma: pues a lo mejor se les ofrece plazas en un centro al lado, mientras que si el número es significativo cabría la posibilidad de montar otra unidad más".