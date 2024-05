Las claves del plan Simplifica de la Generalitat valenciana para acabar con la «losa burocrática»

No hay Administración pública que en los últimos 20 años no haya prometido reducir la burocracia. Otra cosa es que todo se haya quedado en una promesa o que no se hayan ejecutado las suficientes reformas para convertir estos anuncios en realidad.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no quiere sumarse a esta lista. Se comprometió en campaña electoral a agilizar la Administración y ayer ante empresarios, Ayuntamientos y Diputaciones presentó uno de los proyectos claves de esta legislatura.

El Plan Simplifica quiere acabar con la «losa burocrática» que pesa sobre cada ciudadano en su día a día, pero especialmente pretende facilitar los trámites a las empresas y a los inversores que quieran apostar por la Comunitat Valenciana. Entre las medidas adoptadas destacan dos por encima del resto: el silencio administrativo positivo por defecto y la reducción a tres meses el tiempo máximo para resolver los trámites para emprender un negocio o actividad económica.

«Estamos compitiendo con herramientas antiguas en una España y Europa del siglo XXI», afirmó Mazón, quien denunció que desde 2015 no se había adoptado en la Generalitat «ni una sola ley, ni un solo decreto, ni siquiera una sola orden encaminada a la agilización de la administración y la burocracia cero».

El Plan Simplifica inició ayer su andadura. El pleno del Consell aprobó el decreto que regula la Comisión Interdepartamental para la Transformación Digital y Simplificación Administrativa en la Comunitat Valenciana, órgano encargado de pilotar este proceso que comenzará con la aprobación en junio de un nuevo decreto ley que modificará al menos 28 leyes, 47 decretos, 6 órdenes y 448 artículos vigentes.

Entre las leyes que se modificarán se encuentran algunas referentes al impacto ambiental, las tarifas portuarias, la ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, el personal estatutario de los servicios de salud, la vivienda, el turismo, el ocio, el comercio o la implantación de instalaciones de energías renovables.

Tras su publicación en el DOGV, se permitirá iniciar una actividad solo con una declaración responsable, motivo por el que se reforzarán las inspecciones y se aumentará el importe de las sanciones, que podrán llegar hasta el millón de euros.

Mazón explicó que se potenciará la declaración responsable por encima de la licencia, para que desde el primer día se pueda abrir la persiana, reforzando para ello el control, y se creará la figura de las entidades colaboradoras de certificación y la declaración responsable visada, que podrán expedir colegios profesionales, cámaras de comercio o asociaciones empresariales. «Protegeremos el interés común bajo la premisa de quien la hace la paga, se deja de ser presunto culpable para ser presunto inocente».

El Plan Simplifica incluye la creación de la Oficina de Simplificación Administrativa y Gobierno del Dato para eliminar cargas administrativas innecesarias.

Además, se crearán los «proyectos de interés autonómico» que tendrán tramitación urgente y preferente y cuyos titulares dispondrán de una ventanilla única de solicitud y una sola interlocución para todas las Administraciones; un Canal Empresa para conocer en tiempo real donde está cada expediente, y un repositorio común para no tener que presentar dos veces el mismo documento.

En lo que respecta a la ciudadanía, el plan prevé la creación de un único punto de tramitación de expedientes. Así, «con un simple clic» y la firma electrónica se podrá acceder por ejemplo al permiso para reformar la cocina de casa, al historial médico o a la licencia de actividad.

[[H2:Menos burocracia con «gasto cero»]]

Esta reforma legislativa, así como los órganos que se van a crear para aplicarla, no tendrá coste. Explicó que se reubicará al personal sin necesidad de aumentarlo. «Les voy a dar una noticia: hay planes que se pueden hacer sin aumentar el gasto público, simplemente haciendo más eficiente la Administración, esto es disruptivo en el estado de las comunidades». Insistió en que el Plan Simplifica no necesita una nueva partida presupuestaria y «tampoco es necesario subir los impuestos». Mazón se mostró convencido de esta estrategia permite acabar con el «vuelva usted mañana».