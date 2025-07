Las cuentas imposibles del Plan Endavant de la dana

No ha pasado ni una semana desde que el Consell presentara el Plan Endavant, su ideario para liderar la reconstrucción tras la dana, y el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social, Francisco José Gan Pampols, ya admite que "el grado de probabilidad" de que se complete es "bajo".

El vicepresidente segundo del Consell cifró en 29.800 millones de euros el coste total de la recuperación, entre los 17.800 del coste económico de la riada del pasado 29 de octubre y otros 12.000 millones de euros para preparar el territorio ante catástrofes climáticas. De ese dinero, la mitad, 14.500 millones de euros correría a cargo de la Generalitat, 12.600 millones a cuenta del Estado y 1.450 millones a municipios y otros.

El problema es: ¿de dónde se saca el dinero? Si sumamos todo el dinero movilizado, que no ejecutado, entre la Generalitat, el Gobierno de España y la Comisión Europea no se llega ni a esa cifra mágica, sino a poco más de 25.000 millones de euros, incluyendo los 16.600 millones que ha comprometido el Gobierno y a los que esta semana volvió a hacer referencia la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

De estos, solo han llegado 7.500 millones de euros. Además, la gran mayoría son ayudas a particulares y empresas así como la compensación del Consorcio de Seguros, pero no hay inversión antirriadas. En ese sentido, el Gobierno anunció un compromiso de 530 millones de euros en su Plan de obras hidráulicas, el "alter ego" del Pla Endavant.

Por parte del Gobierno hay que sumar los 1.745 millones enviado directamente a ayuntamientos que todavía están intentando gestionar con sus escasos recursos. Ese es el único dinero a administraciones valencianas a fondo perdido, pues a la Generalitat solo se le han concedido 700 millones de euros en 2024 y 2.364 del llamado presupuesto dana de este 2025, pero con un préstamo que inflará la deuda pública valenciana.

Si miramos las cuentas de la Generalitat, ese es el único recurso que se cuenta, más aún tras no poder acudir a los mercados internacionales por la elevada deuda fruto de la infrafinanciación sistémica. Por eso la Generalitat mira a Europa. Ahí tienes el Fondo de Solidaridad contra catástrofes naturales, para el que el Consell pidió 1.357 millones de euros que todavía no sabe si recibirá, pero que es harto difícil pues es casi el total del presupuesto de este mecanismo en un año para el conjunto de los 27 países de la Unión. De momento, solo ha concedido 100 millones como anticipo, de los cuales el Gobierno ha transferido 30,8 millones a la Generalitat.

Por eso el Consell ha pedido a Bruselas redistribuir el 47% de los fondos regionales acordados hasta 2027 para la dana, que supondrían 1.771 millones de euros.

Pero es que ni aun así salen las cuentas. Si sumamos el presupuesto dana del Consell y esos fondos europeos todavía pendientes de aprobación, y los créditos pedidos para el presupuesto dana, la Generalitat solo contaría con 6.192 millones, un 42% de lo necesario.

Gan Pampols señaló directamente al Gobierno por la falta de compromiso como el culpable si no se cumple. "Posible es, pero el grado de entendimiento es bajo", dijo en À Punt el jueves. Ahora, fuentes de su Conselleria para la Recuperación Económica son cautos. Aseguran que la cifra que dio el vicepresidente "es una estimación" y aluden a que "muchos proyectos son plurianuales".

Pero la realidad es que no hay presupuesto para años venideros. La Generalitat necesitaría al menos seis años seguidos con un presupuesto dana igual al de 2025 de 2.364 millones de euros para cubrir el coste. Sin capacidad para acudir a mercados internacionales y con la negativa del Gobierno de dedicar un euro a fondo perdido a las arcas autonómicas para invertir en la reconstrucción, la solución pasaría por disparar la deuda regional, que ya es la más alta de España con casi 60.000 millones de euros.

Aunque el vicepresidente no puso fecha fin al proyecto, sí vislumbró un "horizonte Comunitat Valenciana 2050". Una fecha para la que con seguridad no estará un Gan Pampols que deslizó el jueves que esperaba haber acabado su trabajo a final de este año y dejar así el Consell. Un trabajo, el de la reconstrucción, que a buen seguro no estará acabado.