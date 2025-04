Compromís asegura que "no están mal" y el PSPV que "no hay muchos puntos débiles" en el presupuesto de Sanidad para 2025

Tras una tensa mañana con feroces críticas a los Presupuestos de las vicepresidencias primera y segunda del Consell, por fin se ha visto un tono conciliador entre los grupos parlamentarios en la defensa del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, de los Presupuestos 2025. "Les agradezco sus aportaciones para este presupuesto, y que sigamos hablándonos de usted", ha llegado a contestar el conseller en tono cordial.

No solo se ha rebajado el lenguaje belicoso, sino que por primera vez hemos visto a la oposición de acuerdo con alguna partida presupuestaria del Consell. El diputado de Compromís, Carlos Esteve, ha dicho que reconoce "que no están mal los Presupuestos" y el diputado del PSPV, Rafael Simó, ha asegurado que "he de admitir que no hay muchos puntos débiles" en la partida para el año 2025 de la Conselleria de Sanidad. Ambos han centrado sus críticas en que lo presentado "dice poco de lo que va a ser" en palabras de Esteve porque, como ha añadido Simó, "la realidad es diferente de lo que ponen sobre el papel".

El diputado del PSPV ha asegurado que en 2024 "de las 166 partidas, en 75 no se gastó ni un café. El 45% de las partidas no gastó absolutamente nada lo que muestra un 38% de ejecución", ha dicho, enfatizando que en atención primaria "solo se ejecutó el 15%". Tras ello ha criticado que la inversión en infraestructura es "uno de los puntos débiles" ya que "baja un 11%" en este presupuesto.

Compromís ha criticado que se haya reducido "en un 22%" el funcionamiento ordinario de los hospitales. "Eso quiere decir que el 9 de octubre, Sanidad colapsará. Sí, tendrá personal, pero no podrá pagar la luz ni las sábanas ni las batas", ha explicado Simó. El conseller se ha defendido diciendo que "podría hacer un presupuesto con muchos ceros para tener un titular y luego no ejecutar" pero ha asegurado que no es su manera de funcionar.

Se van a reabrir los hospitales por la tarde y a coste cero

El conseller de Sanidad ha defendido que apuesta por "innovar" y ampliar los "incentivos" a personal, por lo que ha contestado a la oposición que va a hacer jornada ordinaria por la tarde para consultas y pruebas médicas. El hecho empezó en el Hospital Clínico y ahora sigue con el Hospital La Fe, pero el objetivo es implementarlo en todas las partidas.

El foco en la salud mental

La salud mental es uno de los tres ejes en los que se basa el presupuesto de sanidad junto con la atención primaria y la estrategia de salud digital. "El president Mazón ha convertido la salud mental en una de sus priordades y los números presentados lo están corroborando", ha subrayado. En total, el presupuesto de salud mental es de 192 millones de euros, un incremento del 75% con respecto al año anterior, del que 131 millones van destinados a personal, un aumento del 47% y la creación de 200 puestos de trabajo. "Pasamos de estar a la cola a ser la segunda autonomía con más plazas en hospitales de salud mental del país", ha dicho, incidiendo en los 18 Hospitales de Salud Mental para personas adultas, con 450 plazas y una inversión de más de 56 millones de euros para los próximos 5 años.

Cabe destacar que esta es una nueva Dirección General que asume también la partida de Adicciones, aunque se desliga la Atención Sanitaria de Media y Larga Estancia. El diputado del PSPV ha dicho que aunque le parece "bien" la reestructuración, "siempre tendremos la duda de si es un incremento real" o no debido al cambio.

En este caso, las críticas se han centrado en la falta de apoyo a los afectados por la dana. "En el presupuesto de la dana no hay ni una sola mención a la salud mental para los afectados de la dana", ha dicho Simó. Compromís ha añadido que el conseller "no está en el terreno" porque "no ha contactado ni a una sola persona para hacer un refuerzo", añadiendo que "en 27 días había retirado los equipos desplegados. Ahora allí solo queda el colegio de psicólogos, Cruz Roja y voluntarios". Gómez ha especificado que si no hay mención concreta es porque este Presupuesto se iba a presentar en octubre, antes a la dana, pero ha incidido en las 7 unidades de trauma complejo destinadas a las poblaciones afectadas.

Un sistema único para todos los hospitales públicos

Por último, el conseller ha anunciado que al fin habrá un proyecto de sistema de información de salud único para todos los hospitales de la Comunitat Valenciana. "La nueva historia clínica permitirá que los antecedentes se puedan visualizar desde cualquier hospital público. Habrá un software que agrupará de las 8 administración interdepartamentales", ha remarcado.