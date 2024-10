Compromís mantendrá los acuerdos con Sumar "mientras la formación respete lo pactado"

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha afirmado que su formación mantendrá los acuerdos con Sumar, tras conocerse las conductas machistas de Íñigo Errejón, siempre que éstos se respeten, y ha destacado que el debate de los Presupuestos Generales del Estado será "una oportunidad magnífica" de comprobarlo.

En declaraciones a los periodistas en Les Corts, Baldoví ha asegurado que tenía "una buena relación" con Íñigo Errejón, pues en su etapa como diputado en el Congreso se sentaban al lado y compartían grupo, y ha asegurado "rotundamente" que desconocía los comportamientos machistas que mantenía en su vida privada.

"No tenía ningún conocimiento de ningún runrún ni de casos de actitudes machistas contras las mujeres. Si lo hubiera tenido, habría actuado de otra manera", ha asegurado Baldoví, quien ha rechazado exigir nada a Sumar en relación a la gestión de este asunto, ya que, en su opinión, cada partido "debe afrontar sus propias crisis de la manera en que considere que las debe afrontar".

En este caso, ha dicho que la persona que ha cometido este tipo de actos "está fuera y apartada", que es lo que se debe hacer, y algo que no pasa en todos los partidos, pues, según ha destacado, otros grupos "no solo son capaces de hacer diputado a un condenado por violencia" sino que el PP "es capaz de pactar en la misma mesa con un condenado por violencia contra las mujeres un acuerdo de gobierno", en alusión al diputado nacional de Vox por Valencia Carlos Flores Juberías en el pacto para la Generalitat Valenciana.

Sobre si esta situación puede dañar la confianza de Compromís en Sumar, Baldoví ha afirmado que esta crisis empezó hace tres días; que "la persona causante de este daño ha sido apartada de forma fulminante", y que ahora Sumar "tendrá que ver, dentro el partido, qué es lo que ha fallado".

Ha asegurado que la relación con sumar se basa en unos acuerdos, por lo que en la medida en que esos acuerdos se respeten y se cumplan, Compromís cumplirá con su parte.

Preguntado por el hecho de que la primera denuncia pública fuera de junio de 2023, a través de un tuit, ha señalado que Sumar "sabrá cuál debería haber sido su gestión, si comprobar que eso era así o no". "Yo no sé qué pasó dentro de Sumar, puedo hablar de lo que ha hecho Compromís y no tuvimos ningún conocimiento de estos hechos", ha insistido.

Podemos ha asegurado este lunes que informó a Yolanda Díaz en 2023 de la denuncia contra Errejón, ante lo que el dirigente de Compromís ha dicho que si eso es cierto "alguien debería haber tomado medidas y haberlo comunicado al resto del grupo".

"Si alguien no ha tomado esas medidas es su responsabilidad", ha afirmado Baldoví, quien ha recordado que Més-Compromís (el principal partido que conforma la coalición Compromís) aprobó en su último Congreso, celebrado el pasado 19 de octubre, la creación de un protocolo de prevención y gestión de cualquier tipo de agresión contras las mujeres o el movimiento LGTBi, a imagen del que ya tienen las juventudes del partido.

Preguntado por la nueva portavocía de Sumar en el Congreso, ha dicho que le encantaría que la valenciana Àgueda Micó fuera la portavoz pero cree "que no irá por ahí la cosa".

La diputada del PP, Verónica Marcos La Razón

El PP dice que miran hacia otro lado

Por su parte, la diputada del PP, Verónica Marcos, ha lamentado que “ante el ‘caso Errejón’ Compromís actúa igual que hizo con el ‘caso Oltra’: mirando hacia otro lado”. Marcos se ha pronunciado así tras la dimisión del portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, al conocerse casos de abuso sexual y maltrato psicológico por su parte. Pese a ser socios electorales y parlamentarios, Compromís mantiene silencio y descarta pedir más responsabilidades a pesar de que, al parecer, “todos los sabían”.

Marcos, portavoz en materia de lucha contra la violencia sobre la mujer, lamenta que “en la Comunitat Valenciana tenemos precedentes en los que Compromís calló y miró hacia otro lado cuando una menor fue víctima de abusos sexuales en un centro de menores”. La parlamentaria popular afirma que “lo que está claro es que todos lo sabían y que todos callaron”, en referencia a los comportamientos machistas de Errejón.

“Antes de nombrarle portavoz ya había habido una denuncia previa en redes sociales. Como portavoz, muchos compañeros y compañeras de partido suyo presenciaron escenas aberrantes de Íñigo Errejón. Si no hubiera habido una denuncia ante la Policía, ¿seguiría siendo portavoz el señor Errejón?”, se cuestiona.

La diputada del GPP considera que el PSOE tampoco está reaccionando ante los escándalos de su socio de Gobierno. “El Partido Socialista calla porque tiene mucho que tapar. Porque tiene un presidente del Gobierno acorralado por los escándalos judiciales en su partido, en su Gobierno y en su familia”, en referencia al caso Koldo, la posible imputación del exministro Ábalos y la investigación a Begoña Gómez.

En opinión de Marcos, esta es una oportunidad perdida por parte del PSOE, Sumar y Compromís de posicionarse del lado de las víctimas. En este sentido, se pregunta

“con qué moral va la izquierda a pedirle a las mujeres y a sus entornos que denuncien, cuando los entornos de estos partidos sabían lo que pasaba y no hicieron nada”. “¿Con qué cara van a salir a dar lecciones? ¿Qué pancarta va a llevar la izquierda a partir de ahora?”, concluye.