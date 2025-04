El Consell invierte 200 millones más en industria y comercio para recupera el tejido empresarial valenciano tras la dana

Michael Corleone ha aparecido en el tercer y último "round" de los presupuestos en Les Corts. En la película, es el hermano que no quiere saber nada de la "famiglia" mafiosa y acaba liderándola sin pudor. "Vox habla como Michael Corleone", dijo ayer Compromís, en una referencia a que el partido lidera ya el Consell, a pesar de no estar en él. Las risas surgieron en la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda. Vox recogió el guante: "Si nosotros somos Michael Corleone, ustedes de PSPV y Compromís son el hermano, Fredo Corleone, que traiciona y ya sabemos cómo acaba", contestó el diputado de Vox, Jesús Albiol. "A Fredo lo mató su hermano Michael y que no acabe así el PP, muerto a nivel político", ha contestado Mario Elías Villar, diputado del PSPV.

Pasando de políticas, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marian Cano, defendió el presupuesto de su cartera. En total, sube en 200 millones de euros, un 40% más, aupado por la dana. Si miramos por partidas, las que más crecen son la política industrial (82%), al emprendimiento (70%) y a la internalización de las empresa valencianas (47%). En cambio, se reducen las partidas en Innovación (-11%), con una reducción de 7 millones a la Agencia Valenciana de Innovación, transferencias corrientes y de capital, y los derechos al consumidor (-3%).

El foco, en la dana

La consellera ha dicho que es "un esfuerzo sin precedentes", pero la oposición le ha criticado que sea "la única Conselleria que reduce su presupuesto ordinario, 30 millones de recorte, un 3,7% menos". Compromís ha añadido además que "los presupuestos de la dana nacen cortos y se necesitará más inversión para recupera el tejido industrial".

Cano ha defendido que su Conselleria ha pagado ya 76 millones de euros en ayudas y ha defendido varios planes de recuperación como el Ara Empreses con 127 millones a empresas, anunciado ayer por el presidente Carlos Mazón y que incluye 10 millones para la internacionalización de estas empresas. Sin embargo, el presupuesto solo sube en 500.000 euros a la internacionalización más allá de la dana, con un recorte al Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) de 1 millón de euros.

La consellera defendió el aumento en comercio ya que "la riada ha dejado una profunda huella en nuestros comercios" y anunció "ante los flagrantes retrasos del Consorcio de Compensación de Seguros", un total de 21 millones de euros entre ayudas directas (5M), digitalización (5M) e infraestructuras (11M).

A ello se suman dos bonos para el turismo y la hostelería para residentes de los municipios damnificados. El primero, el Bono Recuperem Turisme cuenta con un presupuesto presupuesto de 5,1 millones de euros y permitirá la emisión de 17.000 bonos de 300 euros que beneficiarán a 34.000 personas a lo largo de 2025 en hoteles, campings y establecimientos adheridos a la red turística de la Comunitat Valenciana. Siguiendo la misma filosofía de apoyo al sector, se introduce el Bono Recuperem Hostelería, una nueva línea dotada con 3,9 millones de euros. Su funcionamiento será similar al del Bono Recuperem Turisme, pero en este caso, el objetivo es incentivar el consumo en bares, restaurantes y otros servicios de hostelería de las zonas afectadas.

Apuesta por las energías renovables sin olvidar la nuclear

La conseller ha anunciado además una apuesta por la "independencia energética" y ha reclamado que para eso hace falta "un mix energético", con una "apuesta decidida por las energías renovables". En este sentido, anunció una partida de 200.000 euros para un "certamen ferial de energías renovables que sea un evento de referencia nacional en este ámbito".

En ese sentido, Vox pidió a la consellera no olvidar la energía nuclear. "No se puede fiar todo a las renovables, no ha hecho ni una mención a la energía nuclear", consideró Albiol, que recordó que "la central nuclear de Cofrentes, a un 6% de capacidad, abasteció el 52% de toda la demanda de la Comunitat Valenciana". "Está previsto cerrarla en 2030, pero le pido que emplee su esfuerzo a la defensa de esta energía fundamental", dijo. La consellera asegura que su partido defiende "que se prolongue la vida de las centrales nucleares en línea con el Informe Draghi europeo".