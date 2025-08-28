Continua atrincherado un hombre en su casa de Agost (Alicante) con varias escopetas

El hombre de 25 años que se atrincheró en solitario la madrugada del martes al miércoles en su domicilio de Agost (Alicante) con varias escopetas sigue en la misma situación cuando se han cumplido 30 horas.

El equipo formado por psicólogos y negociadores de la Guardia Civil, así como sus padres, hermano y otros familiares, han seguido en contacto durante la segunda noche pero sin conseguir de que se entregue.

De esta manera, el domicilio del atrincherado, en la calle Fermín Sánchez, continúa rodeado por un amplio dispositivo de la Guardia Civil en un suceso sin rehenes ni daños personales y en el que el joven utiliza como armas de fuego varias escopetas que había dentro de la casa a que se trata de una familia con tradición de caza.

Fuentes de la investigación han informado de que confían que "con paciencia" el hombre deponga su actitud y abra el domicilio para entregarse sin que la situación llegue más allá.