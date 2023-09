Cuarto aniversario de la DANA: Mazón carga contra el Gobierno por no limpiar el río Segura

Cuatro años después de que la DANA, acrónimo de depresión aislada en niveles altos, devastara la Vega Baja con unas imágenes que dieron la vuelta al mundo, la comarca, ubicada al sur de la provincia de Alicante, es de nuevo noticia; por suerte, no por un desastre natural de la magnitud de la DANA. Allí, y para que quede patente que esa zona está presente en la políticas de la Generalitat, se ha celebrado hoy el pleno del Consell, en el Ayuntamiento de Orihuela para ser exactos, y después, el presidente de la Genaraliat, Carlos Mazón, se ha desplazado hasta Almoradí; en concreto, hasta la zona cero de la DANA o, dicho de otra forma, hasta el lugar exacto en el que rompió el río Segura, arrasando todo cuanto encontró a su paso.

Todo aniversario es, sin duda, una excusa para pasar revista a lo que se ha hecho y a lo que queda por hacer para saber qué pasaría si llega de nuevo una DANA como la de 2019. Y ahí Carlos Mazón no ha mostrado ninguna duda y ha responsabilizado directamente al Gobierno central, en general, y a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), en particular, de «no limpiar y mantener» el río Segura para después añadir que ni tan siquiera «han dejado que otras administraciones que lo hagan».

«No han aprendido nada de la DANA de 2019», se ha lamentado en declaraciones a los medios de comunicación. «No tiene un pase que cuatro años después ni Gobierno ni la Confederación Hidrográfica del Segura no hayan iniciado el encauzamiento de las avenidas y que no estén limpiando ni manteniendo el río Segura», ha recalcado.

«El Gobierno no ha aprendido la lección cuatro años después», ha agregado. De momento, el Consell, ha asegurado Mazón, se ha comprometido a ejecutar las obras menores que a la Generalitat le competan. Hay que recordar que septiembre de 2019 en algunas zonas del bajo Segura como, por ejemplo, Orihuela, cayeron 500 litros de agua por metro cuadrado entre la madrugada del día 12 y la mañana del 13 de septiembre; es decir, el doble de lo que llueve en un año.Mazón, que estuvo acompañado de la alcaldesa de Almoradí y también diputada en les Corts, María Gómez, se refirió también al Plan Vega Renhace, impulsado por el Consell del Botànic en la comarca a raíz de la DANA.

El jefe del Consell lo ha calificado como «propaganda pura», destacando que «solo ejecutaron el 18% de sus actuaciones en cuatro años». Hay que recordar que en la toma de posesión de la nueva delegada del Consell en Alicante, la torrevejense Agustina Esteve, Mazón anunció que ella asumirá la gestión del ahora denominado Plan Especial de la Vega Baja; es decir, el heredero del Vega Renhace. Un plan gracias al que se han llevado a cabo obras para prevenir inundaciones y de reparación de acequias y azarbes, si bien lo más importante para la comarca son las obras en el propio río y esas dependen de la CHS.

Tal y como explica el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Alicante y responsable de la parte técnica del Plan Vega Renhace, Jorge Olcina, «el año pasado se aprobaron los planes de gestión de riesgo de inundación, entre ellos, los de la cuenca del Segura, y allí están contempladas las actuaciones que se van a llevar a cabo con horizonte 2027». Unas obras en el cauce del río que está previsto que comiencen en 2024, pero «aún no han comenzado», añadió.

Dique de contención en San Fulgencio

Por otra parte, la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, ha anunciado hoy que la Generalitat construirá un dique de contención para hacer frente a grandes avenidas de agua en San Fulgencio, en la Vega Baja, una obra con un coste de unos 3,2 millones de euros que permitirá proteger a los más de 5.000 vecinos que residen en el flanco este del municipio.

Pradas ha visitado el Ayuntamiento de esta localidad junto a la directora general del Agua, Sabina Galindo, y se ha comprometido con su alcalde, José María Ballester, “a impulsar esta infraestructura hidráulica urgente y necesaria en un municipio como San Fulgencio, que fue uno de los más azotados por la DANA que arrasó en 2019 la Vega Baja de Alicante”.