Dana, nueve meses sin mirarse a la cara

Nueve meses sin sentarse en una mesa para preguntarse qué se hizo mal, por qué ocurrió esta desgracia o cuántas cosas de un sistema en el que confiábamos fallaron para que murieran 227 personas. Nueves meses sin mantener un encuentro para ver qué se puede hacer mejor, cómo se puede coordinar a todas las administraciones para maximizar esfuerzos, para que los trabajos de la reconstrucción sean lo más rápidos posible, para que aquello que se puede reemplazar sea mejor que lo que había, para que nunca más haya que temer por el desbordamiento letal de un barranco, para que nunca más haya que arrepentirse de no haber actuado con diligencia.

Han pasado nueve meses y las Administraciones se han dedicado a echarse la culpa la una a la otra. Dos no pelean si uno no quiere y dos no se reúnen si uno no está dispuesto a hacerlo.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, envió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una carta el pasado 14 de abril para pedirle un encuentro. Ni siquiera se ha molestado en contestar.

Es tan incomprensible que el presidente del Gobierno rechace esta invitación como que haya quien la justifique. Al menos, estos son solo unos pocos y siguen consignas de partido.

Eso que llamamos sociedad civil ha dicho alto y claro que es una actitud injustificable. «Sería blanquear a Mazón», dicen, como si esto fuese lo importante.

Si Sánchez no quiere reunirse con Mazón al menos podría decidirse a pisar la «zona cero». Todavía hoy queda mucho por hacer. ¿Podría rechazar una reunión que incluya una visita a las poblaciones afectadas?

La esperada llegada del mes de agosto tiene poco sentido para aquellos que perdieron a familiares y amigos. La Conselleria de Sanidad cifra en 2.000 personas que sufren patologías psicológicas severas como consecuencia de la dana, pero hay quien no ve motivo para que dos dirigentes se sienten a ver qué pueden hacer por ellos.