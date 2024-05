La defensa de la secretaria de Zaplana dice que no hay pruebas de cargo contra ella

La letrada de Mitsouko Henríquez, que fue secretaria de Eduardo Zaplana y para quien el fiscal pide una condena de 8 años y una multa de 20 millones de euros, ha reclamado su absolución porque "el fiscal no ha traído a este juicio ninguna prueba de cargo contra ella. Su único delito fue ser secretaria de Zaplana durante 30 años".

"En un escrito de acusación de 161 folios se la menciona en 12 páginas, y no más de 3 líneas, como mucho un folio en total", ha asegurado su abogada.

"El fiscal no entiende cuál es la función de secretaria. Recibe y envía documentación, con sobres, chóferes o como sea, hace reservas y aquello que le pide su jefe, pero en ningún caso se ha observado la conducta típica de los delitos que se le imputan", según ha añadido.

Según ha ironizado, "no se ha acreditado que tuviese conocimiento de nada delictivo, ni que supiese que era de Zaplana todo lo que se dice que es. No se ha acreditado ningún encuentro con ningún cambista. Su único delito ha sido ser secretaria, una función de alto riesgo, al parecer, que conlleva responsabilidad penal".

El supuesto contable de Zaplana

La defensa del considerado contable de Zaplana, Francisco Grau, para el que el fiscal pide una condena de 8 años, ha considerado que esta causa "tiene origen de montaje", teniendo en cuenta que Zaplana "nunca tuvo en su mano los papeles del sirio".

Ha cargado también, como hizo ayer la defensa del exministro, contra la instrucción "realizada por la UCO", que obtuvo información de la Agencia Tributaria ·sin mandato judicial" y contra la figura del abogado uruguayo y testaferro confeso de Zaplana, Fernando Belhot.

"Ha comprado su libertad entregando un dinero que no sabemos de cuál de sus clientes fiduciarios procede. Durante años dijo que era el titular real de ese dinero que ahora dice que es de Zaplana, luego no es irracional desconfiar de quien ya se sabe que ha mentido", ha señalado.

Sobre los pactos alcanzados con el fiscal por otros procesados el abogado de Grau ha advertido de que son "irregulares, lo dice el Supremo y la Sala ha de conocerlo, y han causado indefensión al resto de partes". "Los conformados -ha agregado- han obtenido una reducción sustancial de las penas, pero también de las multas".

"Francisco Grau estuvo en el consejo de la CAM no por su relación con Zaplana, sino con José Joaquín Ripoll. Es un economista, profesor universitario y tiene un despacho de prestigio. Conoció a Zaplana porque era asesor de la familia de su esposa", ha manifestado.

Por último, ha señalado que nunca ha ocultado que asesoró en inversiones desde Luxemburgo, como se hacen tantas actualmente. "Si eso es ilegal que lo prohíban, pero no lo es", ha puntualizado.

El presunto intermediario

Saturnino Suanzes, abogado y hermano de Elvira Suanzes, amiga personal de Zaplana, se ha defendido a sí mismo en todo el proceso y este jueves ha pedido el libre sobreseimiento porque, a su juicio, "no hay pruebas para sostener" contra él una acusación por blanqueo por la que se le pide una pena de 5 años de prisión y 3 de inhabilitación.

El considerado intermediario de los diversos testaferros de Zaplana en el movimiento de fondos opacos ha citado también a Sabina, como hizo el fiscal en su informe: "que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentira, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena".

Ha defendido la profesionalidad de sus actuaciones de asesoramiento y, al igual que parte de sus compañeros de las defensas, ha cargado contra la "instrucción policial" de esta causa.