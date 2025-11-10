Un nuevo concierto en el Roig Arena: María Arnal se sube al escenario del Auditorio

La cantante María Arnal actuará en el Auditorio Roig Arena el próximo 2 de abril. Se trata de una de las voces más innovadoras de la música contemporánea en España. Con base en Barcelona, combina su labor como compositora -fusionando avant-pop, electrónica y música polifónica tradicional- con proyectos que exploran el sonido, la tecnología y el arte.

Su música ha recibido elogios de la crítica y múltiples premios, entre ellos varios Premios de la Música Independiente, el Premi Ciutat de Barcelona 2017, el Premio Ojo Crítico de RTVE en 2018, el Premio Ruido 2022 o el Premi Gaudí 2025.

Como compositora, ha participado en proyectos innovadores como "AIR", una pieza sonora para la Bienal de Arquitectura de Venecia 2021, y "SIRENA", una obra coral generativa que interactúa en tiempo real con los macrodatos de Barcelona, creada para el “Hipermirador Torre Glòries 2022” en colaboración con el productor John Talabot.

En 2024, compuso la banda sonora original de la película "Polvo serán", ganadora del Festival de Cine de Toronto, dirigida por Carlos Marquès-Marcet. La banda sonora fue nominada a Mejor Música Original en los Premios Feroz y ganó en los Premios Gaudí. Además, compuso la canción original para la película "La Virgen Roja", lo que le valió una nominación en los Premios Goya.

Las entradas para el concierto de María Arnal salen a la venta mañana, martes 11 de noviembre, a las 12 horas, en la web www.roigarena.com.

Sobre el Roig Arena

El Roig Arena es el nuevo gran recinto cubierto multiusos de la ciudad de Valencia, donde se celebrarán eventos deportivos, de entretenimiento y corporativos. El proyecto cuenta con un presupuesto de 400 millones de euros sufragados íntegramente por Juan Roig, presidente de Mercadona, con su patrimonio personal. El Roig Arena tiene una capacidad máxima estimada de 20.000 espectadores en modo concierto.