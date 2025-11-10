Más de un millón de euros para 45 árboles y decoración en más de cien calles esta Navidad en Valencia

El Ayuntamiento de València destinará, por segundo año consecutivo, más de un millón de euros -1,1 millones- a la decoración e iluminación ornamental de Navidad e instalará 45 árboles navideños por todos los distritos de la ciudad, ha informado la concejala de Servicios Centrales, Julia Climent.

"Más de un centenar de calles, plazas, parques y rincones de la ciudad volverán a contar con motivos y elementos luminosos navideños, en los cuales llevamos semanas trabajando para que todos los vecinos de València disfruten en unas fechas tan señaladas para todos", ha afirmado, según ha informado el Consistorio.

Las diferentes piezas del árbol principal de la plaza del Ayuntamiento llegarán este lunes a las 22:00 horas, de manera que el montaje comenzará a partir de las 6:00 de la mañana del martes y está previsto que finalice el próximo viernes, día 14.

"Volveremos a disfrutar de un árbol de Navidad de 25 metros de altura, cinco metros más que hace dos años, con apariencia natural y una novedosa decoración navideña, con estrellas luminosas y nuevos motivos ornamentales", ha detallado Climent.

Se instalarán elementos luminosos tridimensionales (guirnaldas tipo copa) en los árboles que rodean el espacio central para destacar el conjunto y, además, se adecuará una nueva decoración en la fachada de la Casa Consistorial y la plaza lucirá siete ‘estrellas manta’ en la parte más próxima a la calle de Sant Vicent Màrtir.

Asimismo, otros 26 árboles de Navidad, también de apariencia natural, y de una altura de 6 metros, se ubicarán en las diferentes Juntas Municipales de Distrito, además de en las pedanías de La Torre, Castellar-l’Oliveral y el Forn d’Alcedo.

A ellos se sumarán otros 18 árboles luminosos en el resto de pedanías "que, junto con el árbol de la plaza de l’Ajuntament hacen un total de 45 árboles de Navidad que irradiarán el ambiente navideño por toda la ciudad", ha resumido.

De manera paralela, se instalarán carteles de ‘Bon Nadal’ y cortinas luminosas en los edificios de todas las alcaldías pedáneas.

Este año, además, se mantendrá el refuerzo de alumbrado ornamental navideño en las pedanías de La Torre, el Forn d´Alcedo y Castellar-l’Oliveral, y se ampliará la iluminación de la avenida Real de Madrid de La Torre, que llegará hasta el barrio de Camánez; así como el de la avenida de Ruiz i Comes de Castellar-l’Oliveral.

Entre las novedades de este año está también la colocación de arcos luminosos en el tramo de la calle Castellón que se ha visto afectado por las obras llevadas a cabo en ese entorno y destaca el nuevo diseño de los 274 arcos luminosos de la calle Colón y adyacentes.

Otra novedad son los motivos decorativos que se añaden en los 60 arcos luminosos, con lágrimas tipo glitter que se colocan en la calle de la Paz, y que durante el día también aportan destellos luminosos.

En el Puente de Serranos volverá a lucir el cometa gigante que se instaló por primera vez el año pasado; y en la rotonda de la avenida de la Plata, frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, se instalará un reno luminoso en 3D.

En la plaza del Pintor Segrelles, junto a la Finca Roja, se dispondrá una esfera luminosa transitable de cinco metros de diámetro; y en la plaza del Patriarca, una campana transitable.

Este año, el Belén luminoso se colocará en la calle del Hospital, junto a la portada de acceso al Antiguo Hospital y también se prevé decorar las ocho farolas principales de la plaza de la Reina con adornos luminosos tridimensionales tipo copa; y decorar con guirnaldas 55 farolas monumentales, incluidas las de las Grandes Vías.