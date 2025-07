La Diputación de Valencia investiga los títulos del excomisionado de la dana y de su mujer

La Diputación de Valencia ha abierto "expedientes de información reservada" al hasta ahora Comisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, y a su mujer, la subdirectora del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM), Carmen Ninet, para que aporten las titulaciones que acrediten que cumplen los requisitos de sus puestos.

Según han indicado fuentes de la Diputación, en ambos casos se les ha solicitado que aporten la documentación para comprobar si el proceso que han seguido para ocupar sus plazas en la institución provincial son correctos y no se ha producido ninguna irregularidad.

El expediente a Ángel se ha abierto después de que la Agencia Valenciana Antifraude haya señalado que utilizó un título "presumiblemente falso" para acceder a un nivel superior como funcionario, y el de su mujer tras informaciones publicadas que indican que su plaza en el museo es de A1, pero no tiene titulación universitaria.

En el caso del Comisionado para la dana, dentro del procedimiento abierto para que acredite que tiene el título universitario que le permitió promocionar hace cuatro décadas a funcionario A2, se ha pedido también a otras dos personas, quienes en aquel entonces eran jefes de personal, qué expliquen cómo se hizo el nombramiento de José María Ángel.

Este expediente de información reservada se abrió después de que la Agencia Antifraude contactara el pasado mes de abril con la Diputación para requerir información sobre su expediente como funcionario de la Corporación, tras lo que esa entidad elaboró un informe que considera que usó un título "presumiblemente falso" para promocionar y lo elevó a la Fiscalía Anticorrupción.

En el caso de la subdirectora del museo dependiente de la Diputación de Valencia y mujer de Ángel, este proceso de solicitud de información se abrió este miércoles tras unas informaciones publicadas que apuntan a que ocupa un puesto equivalente al grado A1, para el que se requiere titulación universitaria y "parece que no la tiene".

No obstante, las mismas fuentes han señalado que eso no quiere decir que el nombramiento de Ninet no haya sido correcto, dado que se podría haber utilizado alguna orden ministerial que justificara su designación, por lo que se le ha pedido que entregue la documentación para comprobar que su nombramiento es correcto.

En el caso del ya ex Comisionado, que ha presentado este jueves su dimisión, desde la Diputación han señalado que si la Fiscalía considerara que cometió un delito con su titulación se personarán en la causa como perjudicados para reclamar la parte del dinero que correspondería por haber percibido un sueldo público sin corresponderle.