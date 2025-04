Dos operarios aislados durante una hora por las fuertes lluvia en un barranco en Torrent

Dos operarios que hacían tareas de mantenimiento en el barranco de la Horteta de Torrent (Valencia) por la dana del 29 de octubre se han quedado aislados por la lluvia durante más de una hora, han informado a EFE fuentes del Ayuntamiento de la localidad. Las fuentes han relatado que los trabajadores se han quedado aislados en la otra parte del barranco por la rápida subida del agua a consecuencia de las lluvias de este martes.

"Cuando ha empezado a llover tan fuerte, los operarios se han resguardado en la otra parte del barranco. No se esperaban que hubiera tanta agua y se han quedado aislados algo más de una hora hasta que ha bajado el agua y la Guardia Civil los ha ayudado a cruzar", han detallado. "En todo el barranco no hay kilómetro donde no haya máquinas trabajando", han apuntado las fuentes, que han indicado que los operarios han salido y las máquinas se han quedado.

Han destacado que durante los últimos meses han reivindicado que "el barranco no tiene profundidad y con un poquito de agua, tiene que desaguar. Esto va a ser siempre así hasta que no se resuelva la profundidad del barranco". Debido a la lluvia se han cortado los accesos al barranco de la Horteta y el camí del Fatxardet, han indicado desde el Ayuntamiento.

Las tormentas, que han mantenido activo este martes el aviso amarillo en la provincia de Castellón y el norte de la de Valencia, ha dejado granizo en las localidades de Cheste y Picassent (Valencia) y avanzan de norte a sur, ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Según Aemet, las tormentas avanzan de norte a sur y ahora están en el extremo sur de Valencia penetrando a Alicante con menos intensidad que en comarcas del norte de Valencia, mientras en el resto de Valencia y sur de Castellón quedan chubascos dispersos y débiles.

Aemet ha informado que durante la tarde ha granizado entre Cheste y Picassent, donde se han registrado muchos rayos, con probabilidad de hacerlo en localidades como Real o Montserrat.

La tormenta que se formó en la sierra de Chiva se ido moviendo hacia el sureste y ha afectado a Cheste, Montserrat, Real y posteriormente, ha descargado en zonas de la Ribera Alta como Alginet o Almussafes. EFE