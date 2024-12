Emergencias acusa al Gobierno central de no cortar ni la A-3 ni la pista de Silla el día de la dana

El conseller de Emergencias e Interior de la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Valderrama, acusado a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, de contradecirse, precisamente después de sus declaraciones en las que atribuye a Emergencias la responsabilidad exclusiva de ordenar el cierre de la A-3 y el bypass de Valencia durante la dana del pasado 29 de octubre. "La delegada forma parte del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi); de hecho, codirige el Cecopi y, como bien sabe, el corte de carreteras de la red de carreteras del Estado depende de la autoridad competente, que es el Estado”.

De hecho, el conseller ha aclarado Bernabé “primero elevó la responsabilidad de no cortar la A-3 a la altura de Chiva diciendo que dependía del Ministerio de Interior y del Ministerio de Transportes. Ahora dice que es responsabilidad de la Generalitat. 24 horas y dos versiones distintas. Está cambiando las explicaciones con un único objetivo, que es dejar de asumir la responsabilidad que tiene como delegada del Gobierno que codirige el Cecopi en situaciones de Emergencia”. “Sería aconsejable, en aras de la transparencia, que se aclare la Delegación del Gobierno con el resto de entidades y ministerios para ofrecer una explicación clara y concisa para no confundir a la ciudadanía”, ha añadido Valderrama.

Por tanto, las afirmaciones de ayer “entran en contradicción con las que ofreció el Ministerio del Interior esta misma semana, cuando aseguró que no cortó las carreteras el 29 de octubre porque estaban preparadas para drenar el agua y que sólo se procede al corte de carreteras cuando se generan balsas de agua que pueden afectar a la circulación”. Por tanto, ha insistido el conseller, “el Ministerio sí que se siente competente, porque de hecho lo es, para cortar las carreteras en situación de riesgo y de inundaciones, aunque Bernabé diga ahora que no”.

En ese sentido, ha aseverado que desde el Gobierno central “sí se adoptó la medida de cortar la A-3 a la altura de Requena por la mañana. No hizo falta que el Cecopi o la Generalitat dieran una instrucción al respecto. La Administración central también adoptó la decisión de cortar las líneas de Cercanías C-1 y C-2, también de su competencia. Por lo tanto, no lo decide el Cecopi”, ha concluido Valderrama, que recordó que el Gobierno, la Delegación del Gobierno, los ministerios de Transportes y de Interior, así como la Dirección General de Tráfico también tienen que explicar por qué se cortó, por decisión de la Administración central, la A-3 a la altura de Requena durante la mañana del 29 de octubre, y en cambio, no se cortaron otras vías afectadas por las inundaciones, como el bypass y la A-3 a la altura de Chiva, así como la pista de Silla en la A-7.

“Es conveniente y necesario que la delegada del Gobierno explique esta circunstancia, ya que la decisión de no cortar estas carreteras clave aquel día afectó a miles de conductores y vehículos”, afirma el conseller, quien sostiene que es esencial reconocer que la gestión de emergencias es una responsabilidad que exige la cooperación de todas las administraciones implicadas.

Por último, ha indicado que la Generalitat reitera su compromiso de trabajarconjuntamente con el Gobierno de España y las entidades locales para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos y mejorar la respuesta ante futuras emergencias.