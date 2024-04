Los empresarios aumentan su aportación al PIB y crean cada vez más empleo

El 77 por ciento de los españoles tiene una valoración positiva o muy positiva de los empresarios, según se desprende del Barómetro del Empresario 2024 que, por encargado de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), ha realizado el sociólogo Narciso Michavila, y que se ha presentado esta mañana en Valencia.

Los datos desvelados apuntan a que el porcentaje de la valoración de la clase empresarial se mantiene sin cambios desde el año pasado, si bien la valoración de "muy positiva" baja y se compensa con la de "positiva". Al empresariado se le reconoce que generan empleo y que son los motores del crecimiento económico, no en balde y tal y como ha especificado Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), los empresarios aportan el 84,6 por ciento del empleo de la economía española, con un aumento de tres décimas respecto a 2022. La aportación al PIB del sector privado es del 86 por ciento, con un aumento anual de ocho décimas. Además, protagoniza el 89,9 por ciento de la inversión total en España, que sube al 90,1 por ciento si hablamos de inversión en tecnologías de la información y comunicaciones (TIC). Además, las empresas aportan 36.608 millones de euros solamente en el impuesto de sociedades, a lo que se debe sumar el IRPF de los autónomos, impuestos a la importación, IAE, IBI, ITPAJD, e impuestos especiales.

Sin embargo, tal y como advirtió Michavila, la admiración hacia los empresarios ha descendido ligeramente en el último año, pasando del 44 por ciento al 41 por ciento, quizá porque "la sociedad española está polarizada entre una elite política y mediática que vive en la crispación y el conjunto de la sociedad que ve un conjunto bastante positivo porque el ser humano es mucho mejor que lo que los medios de comunicación proyectan". También desciende el número de los encuestados que conoce alguna empresa que destaca por sus buenas prácticas y cultura empresarial.

El barómetro de AVE también fija los motivos del deterioro de la imagen de la clase empresarial y pone a la cabeza la crispación política, la búsqueda del beneficio propio y el trato a los trabajadores.

En clave de género, Michavila ha expuesto que el 52 por ciento de los encuestados piensan que las mujeres tienen más dificultades para ser empresarias", sin embargo, "cuando la directiva es mujer, la relación con sus trabajadores es mejor. La brecha de género se ha ido cerrando de forma rapidísima".

En opinión del sociólogo "el principal problema de una mujer joven en España no es ser mujer, sino ser joven. Y ahí no se cierra la brecha". Y ha apuntado como un posible motivo la trasmisión cada vez peor a los jóvenes de la cultura de la responsabilidad.

Otro de los datos que arroja el barómetros es que el 60 por ciento de los españoles consideran que los empresarios ven más afectada su salud mental que el resto de trabajadores y los motivos reflejados en la misma pregunta es porque asumen más responsabilidades, cogen menos vacaciones y duermen menos.

A los empresarios se les reconoce la innovación, el estatus económico y el desarrollo tecnológico, mientras que la sociedad española destaca de los autónomos la valentía y el esfuerzo económico a la hora de emprender.

Además Michavila ha añadido como atributos espontáneos de los empresarios el liderazgo, la resiliencia y la ética.

Los empresarios están comprometidos con la innovación tecnológica, la generación de empleo y el desarrollo económico y social del país, y en menor medida con la sostenibilidad medioambiental y la reducción de las desigualdades sociales.

Emprendedores

La percepción de los españoles sobre el emprendedurismo refleja que un 55 por ciento de los encuestado cree que la sociedad es emprendedora y a la cabeza se sitúan las regiones de Andalucía, Madrid y la Comunitat Valenciana. Sin embargo, la satisfacción de los emprendedores ha bajado nueve puntos en un año, y el 83 por ciento de lo encuestados considera que emprender en España es difícil o muy difícil. A pesar de ellos, seis de cada diez españoles se arrepiente de no tener su propio negocio por no haber emprendido antes. Actualmente, el 21 por ciento de los encuestados tiene previsto iniciar un negocio.

Estabilidad y seguridad jurídica, y reducir la carga impositiva

Por su parte, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios, Vicente Boluda, ha explicado que en 2023 se puso en marcha el barómetro para ofrecer información rigurosa de quiénes somos, qué aportamos y cómo nos valoran, y ha anunciado que este barómetro tendrá un canal de información específico y redes sociales propias, "vivimos un tiempo de mucha demagogia en que se hacen afirmaciones sin sustento". Y ha afirmado que "un responsable político anuncie en campaña que va a crear puestos de trabajo atribuyéndose los que crearán otros, no es riguroso". Y que "hablar del dinero público como ajeno al de los ciudadanos no es hablar con rigor. Que se hable de los empresarios como agentes ajenos al avance de la sociedad es estar fuera de la realidad".

En opinión de Boluda, "cuanto más empresarios haya, mejor nos irá".

También ha denunciado "el marco mental con el que se han esteriotipado las empresas" y ha defendido que "hay más de tres millones de empresas que invierten, hacen marca España. Los tres millones de empresarios sustentan el empleo del país, y empresarios y trabajadores con sus impuestos sustentan el estado del bienestar".

En este sentido, Boluda ha destacado la importancia del barómetro porque "lo que no se conoce no se valora".

Y ha concluido que "necesitamos estabilidad y seguridad jurídica, y reducir la carga impositiva".

Por su parte, Lorenzo Amor, presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, ha explicado que España y la Comunitat Valenciana tiene más autónomos que nunca, mas empresas que nunca y más trabajo que nunca, "y a pesar de eso, nos ponen palos en las ruedas". "Y ahora nos encontramos una polarización política que está pasando factura, pero por el esfuerzo de los empresarios ni el empleo ni la actividad económica lo está percibiendo aún".

En opinión de Amor, "mientras en Asia están fabricando y en EEUU innovando, en Europa y en España no hacen más que poner normas. Hace falta menos normas y mas calidad de las normas, y más seguridad jurídica".

Amor ha develado que el 90 por ciento del incremento empresarial del año pasado fue gracias a las mujeres. Más de un millon doscientas mil mujeres son empresarias.

Y en la línea de Boluda ha afirmado que "los 21 millones de ocupados no lo son por ningún político sino por el esfuerzo de esos 3.300.000 empresarios. Si hay crecimiento económico por encima de la UE es gracias al esfuerzo de los empresarios. Si las personas cobran sus pensiones es gracias a los empresarios y los trabajadores".

Amor también ha dicho que solo el 18,3 por ciento de las empresas españolas existían hace 20 años; y que el 19 por ciento de las mismas no han cumplido los dos años.

Además, AVE ha querido poner el ejemplo de cuatro empresarios emprendedores personificados en el cocinero Ricard Camarena, la médico y empresaria Dolores Font (Dolores Cortés), la abogada Lara Guerrero (Pepina Pastel) y Toño Pons (Importaco), que han participado en un breve coloquio.

Así, Lara Guerrero, abogada y propietaria de la firma de pasteles Pepina Pastel ha explicado que el reto en el proceso de crecimiento es el equipo: "tú, como empresario, vas chutado, pero el equipo ha de estar en la línea. Hay que tener todo atado y que no haya ningún fleco". Ha recordado que cuando iba a institutos y universidades a explicar mi trabajo a veces decían "pues vaya mierda". Así que "giré la tortilla para trasmitir qué gratificante es hacer lo que te apasiona. Hay que rodearse de gente superprofesional y ser humilde en lo que no sabes hacer. La recompensa no es económica es la felicidad de hacer lo que te apasiona".

Dolores Font, médico y propietaria de Dolores Cortes ha considerado que "no solo es importante cobrar un sueldo, sino tener un trabajo". Y ha dicho que ella ha llevado su doble condición de médico y empresaria de forma muy independiente". También ha rememorado que "el momento más difícil fue cuando mi madre hizo una sociedad y esos socios fueron mala gente, la estafaron. Esa crisis hizo que mi marido y yo nos implicáramos más en la empresa".

Como consejo ha expuesto una máxima que aplica en su empresa: "cuánto cuesta la falla. Si se quema no nos arruinamos: pues adelante".

Por su parte, el cocinero Ricard Camarena ha explicado que "ser empresario es el vehículo para poder ejercer mi profesión". Y ha dicho que su máxima siempre ha sido "que el empresario no se coma al cocinero, porque la labor de empresario te aleja de la parte pasional". Y por ello "mi mujer es la que ejerce esta parte empresarial. Hemos dividido muy bien eso".

Toño Pons ha dicho que "una carrera universitaria y un master no es garantía de nada. Has de tener habilidades sociales, has de dar ejemplo porque todo el mundo te está mirando. Y cuando es empresa familiar hay que evitar el juego de tronos porque se mezclan problemas empresariales, familiares, personales".

Ha dicho que "no todo el mundo tiene el ADN de emprender" y ha aconsejado "que lo que hagas esté relacionado con tus valores. Que no se pierda el foco y no tener complejos de preguntar, de aprender".

Por su parte, el economista Fernando Trías de Bes, que ha cerrado el acto ha expuesto los errores del que pretende ser empresario: la confusión entre motivo y motivación; entre idea y negocio; entre capital y trabajo. Y ha recomendado parafraseando a Dolores Font que "ojo con los socios. Hay que tener una escala de valores alineada. Puede ser más o menos inútil, pero eso ya lo ves". También ha recomendado "hablar de cómo te separas antes de empezar" y ha apuntado como últimos errores la confusión entre empresa y familia y la confusión entre crear y crecer.

Trías de Bes ha lanzado cinco propuestas a los empresarios valencianos con las que se ha cerrado el acto:

-Un Planetario Español de Empresas, para explicar a los chavales. Un punto de conexión cultural con la empresa.

-Visibilidad de iniciativas escolares. Que salgan chavales que hacen cosas, que se señale para bien. Está muy bien equiparar nivel pero hay que señalar a los estudiantes que hacen cosas y que haya un orgullo.

-Propuestas legislativas que favorezcan a los emprendedores.

-Realizar un índice de superviviencia de las empresas.

-Y por último "y sé que se van a reir", la construcción de 52 réplicas del monumento al empresario desconocido, en las 52 capitales de provincia de de España.