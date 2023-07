Ens Uneix pide quince millones para La Vall a cambio de la llave de la Diputación de Valencia

Ens Uneix, que tiene la llave de gobierno de la Diputación de Valencia, ha puesto sobre la mesa un listado de 17 inversiones en la comarca de la Vall d'Albaidapor un montante total de 15 millones de euros para dar su voto, capaz de determinar quién presidiría la corporación provincial.

Tras la segunda reunión mantenida por la formación que lidera el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, con los equipos negociadores del PP y del PSPV-PSOE, los socialistas se han mostrado "optimistas, aunque sin dar nada por hecho", mientras que los populares han señalado que "ha ido muy bien".

La diputada de Ens Uneix en la Diputación de Valencia, Natalia Enguix, ha manifestado que las negociaciones están siendo "difíciles" porque el objetivo de su partido es "dar estabilidad al gobierno de la Diputación de Valencia" y, "por ello, hay que pensar mucho las cosas".

"Hemos concretado ya lo que necesitamos y demandamos para la comarca de la Vall d'Albaida y Ontinyent, y hemos reclamado un total de 17 inversiones por un montante total de 15 millones de euros para esta comarca, a la que consideramos infravalorada y con necesidad de esas inversiones para ponerla en el mapa", ha resumido Enguix.

La diputada ha insistido en que se trata de una comarca "importante" del interior de la provincia de Valencia, "con protagonismo en la industria y comercio, pero que necesita financiación, en infraestructuras, servicios sociales, etc".

Según ha concretado, las principales actuaciones reclamadas por los alcaldes y que Ens Uneix ha planteado serían carreteras, centros de día para personas mayores y auditorios, entre otros.

"En definitiva, infraestructuras para dar vida a la comarca, que la gente se asiente en ella, porque somos una comarca del interior, que está lejos de la capital, y queremos que esté cada vez más desarrollada, y necesitamos que ese ayuntamiento de ayuntamientos que es la Diputación nos ayude a ello", ha declarado.

Sobre la presencia de Vox y los pactos con el PP, ha dicho: "Dijimos desde el principio que la línea roja es Vox: no queremos estar en un gobierno de la corporación en el que esté esta formación. Somos un partido demócrata y que defiende los derechos, oportunidades y libertades de toda la población. Y el PP necesita por ahora este apoyo. El PP tiene otras opciones, pero no es nuestro asunto, ahí no entramos. Nosotros ponemos nuestras condiciones y de ahí no bajamos".

El negociador por parte del PSPV -PSOE, Eloy Hidalgo, ha calificado la reunión de "muy positiva", aunque ha reconocido que se trata de "negociaciones complejas, sobre todo cuando se baja a un nivel de detalle como al que se ha llegado hoy", con el plan de inversiones para la Vall.

"No obstante, cuando uno tiene intención de llegar a un acuerdo hay que bajar al detalle, y así ha sido, en una reunión muy productiva", ha añadido el socialista, quien ha avanzado que la reunión para negociar "por un gobierno estable en la Diputación al servicio de las personas" se retomará el jueves.

"Nosotros somos optimistas -sobre el resultado de las negociaciones-. No damos nada por hecho, pero estamos en camino", ha agregado.

Por su parte, Vicent Mompó, por el PP, ha considerado que la reunión ha ido "muy bien, en la misma línea de la otra que tuvimos, pero ahora ya hemos ido concretando, hablando de 17 inversiones por un coste total de 15 millones de euros, inversiones con sentido común para mejorar la comarca".

"Eso es algo que siempre ha defendido el PP, que necesitamos una Diputación comarcalista que ayude a mirar a nuestros pueblos. Y en este caso, Ens Unix ha pedido para su comarca, pero, insisto, con pretensiones y propuestas totalmente lógicas", ha destacado.

Sobre si la alianza con Vox deja al PP fuera de la presidencia de la Diputación ha dicho: "Eso habría que verlo. No es lo mismo llegar a investidura que gobernar".