El PP esperará a que haya sentencia firme sobre Zaplana para aprobar su reprobación

El PPCV esperará a que haya sentencia firme para reprobar al ex presidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, condenado a diez años de prisión por el "caso erial". El síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, ha descartado apoyar "ahora" la declaración institucional presentada por el PSPV para reprobar y retirar las distinciones al exministro Eduardo Zaplana. No obstante, ha asegurado que cuando haya una sentencia firme "no habría ningún problema" en retirar las placas que lleven el nombre de Zaplana.

Se trata de una decisión igual a la aprobada este martes en la Comisión de Recursos Humanos, Seguridad y Participación del Ayuntamiento de Valencia, donde se aprobó por unanimidad la retirada de los edificios municipales de las placas conmemorativas en las que figure el nombre de personas condenadas por delitos de corrupción en el momento en el que haya sentencia firme.

La moción, acordada por todos los grupos municipales, es una alternativa a la que había presentado el grupo Compromís, e incluye también la retirada de las placas con nombres de personas condenadas por delitos graves en virtud de sentencia firme.

En la declaración institucional que ha presentado a los diferentes grupos parlamentarios el PSPV, se recoge que estamos ante "unos hechos de extraordinaria gravedad, cometidos durante el ejercicio del cargo por quien en esos años ejercía la más alta magistratura en la Generalitat valenciana y que han sido reconocidos abiertamente por los principales procesados, incluidos aquellos que formaban parte del núcleo de confianza en la Presidencia de la Generalitat y quienes tenían estrechos lazos de amistad con el expresidente. Un comportamiento indigno de cualquier responsable público, más aún si se trata del presidente de la Generalitat, ante el que Les Corts Valencianes no pueden más que expresar su condena y su repulsa, ya que mina la necesaria confianza de la ciudadanía sobre las instituciones, la democracia y sus representantes públicos, al tiempo que socava el desarrollo económico y perpetúa injusticias y desigualdades sociales".

Asimismo, instan a Les Corts Valencianes a retirar "todo tipo de galardón, distinción o reconocimiento concedido por la Generalitat al expresidente Eduardo Zaplana, así como de cualquier placa conmemorativa u honorífica, de obras y/o inauguraciones, en favor del ex titular de la Generalitat, al igual que las otorgadas a cualquier otro responsable público condenado por delitos vinculados con la corrupción. Todo ello para contribuir al restablecimiento de la confianza en los poderes públicos y para mantener la necesaria dignificación de los máximos galardones de la Generalitat valenciana".

El PSPV ha insistido en el PP calla ante estas situaciones porque "Zaplana es el padrino político de Carlos Mazón".