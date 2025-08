El renovado espíritu de Mazón

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha llegado al verano con los aires renovados. Tras unos meses duros por la dana, la firma de los Presupuestos de la Generalitat para este 2025, los escándalos de corrupción en el seno del PSOE y el espaldarazo de Génova en el Congreso Nacional del Partido Popular le han dado aire.

Su semblante entre quienes siguen su actividad política ha cambiado sobremanera de un tiempo a esta parte. Donde hasta hace apenas un par de meses habían caras serias y respuestas cortas a la prensa, si tan siquiera las había, se ha pasado a una sonrisa y a la atención minuciosa.

Sin un relevo claro al frente del PPCV, con la alcaldesa de Valencia María José Catalá rechazando en público su candidatura y sin una alternativa real, la figura de Mazón cobra fuerza. Ayer mismo, Mazón reivindicó que algunos medios dijeron que no llegaría como presidente a estas fechas de verano.

«Vaticinó que no llegaría a Navidad. Luego vaticinó que no llegaría a Fallas. Luego vaticinó con total seguridad que no llegaría a las Hogueras de Alicante. También vaticinó que no tendría presupuestos y luego que no llegaría a agosto. En fin, yo creo que no soy yo el que se lo tiene que hacer mirar», dijo en referencia al diario El País, y calificó de «quinielas» los supuestos sobre su reelección.

La realidad es que lo que tras la dana parecía una quimera, que Mazón se pudiera presentar a un segundo mandato, diez meses después es más bien una posibilidad real.

El presidente, por el momento, sigue el discurso del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, y no rehúsa su candidatura, pero tampoco la confirma. Preguntado en Elche este lunes sobre si se presentaría a otro mandato en caso de cumplir los cuatro años, dijo que él se presenta «a la reconstrucción cada día» y que ese es su único «objetivo» en mente. «No tengo otro, el de la reconstrucción» tras la dana. «Yo estoy en esto y no estoy en otra cosa. Y los demás cantares para los que cantan desafinados», dijo.

La última encuesta del CIS vaticinó que el 80% de los valencianos no querían que Mazón repitiera como presidente, pero a su vez la misma encuesta reflejó que es favorito contra sus principales contrincantes por la presidencia de la Generalitat: A Mazón le quiere el 8,3%, pero es que a Joan Baldoví solo el 7,8% y todavía menos, un 7,6%, a la ministra y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant.

Mazón lo sabe, de ahí que no esté descartado que siga como presidente más allá de 2027.

Por el momento, la dejadez del Gobierno de España, incapaz de poner una comisión mixta por la reconstrucción y apartando en todo lo posible a la Generalitat de sus planes de reconstrucción tras la dana, hace que juegue a favor de Mazón. Si a eso le añadimos que el comisionado dana del Gobierno, José María Ángel, haya tenido que dimitir por falsear sus estudios deja un panorama para Mazón más tranquilo que nunca desde octubre.