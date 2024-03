Estas son los hornos donde se compran las mejores monas y panquemaos de Valencia

El Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia vive en Semana Santa y Pascua uno de sus momentos más dulces del año o el que más, entregados en la elaboración de las monas, panquemaos, tortas de pasas y nueces y demás delicias pascueras. Hasta 700.000 piezas salen de los hornos y obradores de los pasteleros valencianos agremiados en estas fechas para endulzar las vidas de los muchos aficionados a la tradición artesanal valenciana en torno a la mona de pascua y otros productos típicos de estas fechas.

Esto lleva a los agremiados a organizar cada año, desde hace 37, su "Concurso de Dulces de Pascua" al que se presentan artesanos pasteleros de toda la provincia con el fin de alzarse con los premios a las piezas más sabrosas, las más vistosas y las más innovadoras. En el de este año, recién celebrado y con un jurado competente para tomar decisiones este ha sido el veredicto:

El Horno Moreno Ponce (C/ Gil y Morte, 10) de Valencia ha resultado ganador del primer premio en la categoría de "Mona tradicional de Pascua", mientras que el Horno L’Artesana, (C/ de la Barcelonina, Valencia), ha ganado el premio en la categoría de mejor “Panquemao”. Por otra parte, el Horno Masanet (Avenida Cardenal Benlloch, 71, Valencia) y el Horno San Antonio (C/ Turia, San Antonio de Benagéber), se han hecho con el primer puesto en las categorías de "Tortas de Pasas y Nueces" y en la de "Innovación", respectivamente. En este último caso, el producto valorado como más innovador ha sido el Panquemao de Té Matcha y Mandarina. La novedosa categoría de "Mona Artística", que este año ha celebrado su segunda edición, ha recaído en el Horno San Antonio, de San Antonio de Benagéber.

La innovación ha llegado también a los panquemaos La Razón

Por último el escaparatismo también está premiado en este Concurso de Dulces de Pascua en un apartado que el Gremio denomina como de "Ornamentación comercial de Pascua" con el que ha sido galardonado el Horno Vicente García Rutia (C/ Antiguo Reino, 7, Valencia).

En esta edición han participado 18 establecimientos agremiados, en un concurso que en esta ocasión, tiene como lema "Arte-sano", en referencia al concepto de producto único y saludable, como muestra del compromiso, tanto de los profesionales de la pastelería como de la población que los sigue adquiriendo, con la tradición artesanal valenciana en torno a la Mona de Pascua y otros productos típicos de la región.

Un gremio de 500 años

El Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia, antiguo Gremio de Maestros Horneros tiene datadas sus primeras ordenanzas gremiales en el año 1462, antes incluso del Descubrimiento de América. Se trata de uno de los pocos gremios que ha sobrevivido desde hace 562 años, adaptándose en cada momento a su entorno histórico, económico y social y, sobre todo, gracias a la firme voluntad de sus casi 400 asociados para quienes la institución forma parte inseparable de su patrimonio cultural y constituye un legado histórico de valor incalculable. Las empresas afiliadas dan trabajo en la actualidad a más de 4.500 personas.

En los últimos tiempos se ha generado una falta de relevo generacional lo que provoca el cierre de no pocos establecimientos que no encuentran profesionales que asuman la continuidad de cara al futuro. Este es el primer problema del oficio, más incluso que el de la panadería industrial que afecta menos al trabajo artesanal, según nos contaba la secretaria general del Gremio de Panaderos y Pasteleros de Valencia, Laura de Juan.