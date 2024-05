El exabogado del "yonki del dinero" asegura que su cliente siempre quiso colaborar y entregar toda la documentación

Ramiro Blasco, el exabogado de Marcos Benavent quien según éste estaba en connivencia con la Fiscalía "para perjudicar a cuanta más gente del PP, mejor", ha declarado esta mañana que su cliente siempre quiso colaborar y entregar toda la documentación al juzgado.

Blasco ha dicho que es absolutamente falso que hubiera una carpeta con papeles "íntimos y personales" como ha declarado unos minutos antes Benavent, y ha negado también que Benavent no supiera que iban a registrar el despacho: "nuestra intención era entregar esas quince cajas, pero por cuestiones logísticas queríamos que las recogieran ellos (el juzgado)".

Blasco ha reiterado a veces en un tono crispado, que "yo he seguido las instrucciones de mi cliente. Mi cliente quería colaborar y yo seguía sus instrucciones".

Ha relatado que "manifestamos que queremos entregar documentación. Y nos dicen que van a hacer tres registros: mi despacho, la casa de Benigànim de Benavent y un tercero.

La documentación que a mi me buscan en el registro es una documentación que me ha entregado un hermano de Benavent unos días antes para entregar en el juzgado. Benavent no tuvo problema con el registro de mi despacho, si lo hubiera tenido yo hubiera actuado en consecuencia. Creo que el registro se produjo perfectamente".

Ha añadido que "él a mi nunca me ha comunicado que tuviera ningún problema con este tema o que alguien lo maltratara.

A mi no me tenía que dar explicación de por qué dejo de ser su abogado".

También ha relatado que "con posterioridad a dejar de ser su letrado él me llama y me dice que quiere hablar de los papeles del sirio "porque había muchas posibilidades". Hace poco me envió a su pobre hermana para decirme que si yo decía que el registro de mi despacho era ilegal que se reconciliaría conmigo. Eso fue hace tres semanas, más o menos".