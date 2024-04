La exvicepresidenta de la Generalitat valenciana, Aitana Mas, anuncia que padece cáncer

"Llevaba más de cuatro años vigilando y controlando que este momento no llegara, pero finalmente ha sido inevitable". De esta forma ha anunciado la exvicepresidenta de la Generalitat valenciana, Aitana Mas (Compromís), que padece cáncer. Lo ha hecho a través de su perfil de la red social X, en un mensaje que ha acompañado de una simbólica fotografía.

"Tengo dos poderosas, tiernas y preciosas razones que hacen que solo piense en vivir", asegura la joven política de 33 años, que es madre de dos hijos.

La mala noticia es que tengo cáncer. La buena es que pienso curarme, que no cunda el pánico», ha señalado a través de las redes, donde ha añadido: «Tengo dos poderosas, preciosas y tiernas razones que hace que nada más piense en vivir, no contemplo otra alternativa. Pero eso no quiere decir que mañana comience un camino fácil de transitar. Deseadme suerte. Y hoy más que nunca, salud y República».

Dirigentes de Compromís y de otros partidos han enviado mensajes de ánimo y apoyo a Mas. Desde su coalición, pero también desde el PSPV o el PP, así como el diputado nacional de Mas Madrid, Íñigo Errejón, han enviado mensajes ánimo y pronta recuperación.

Aitana Mas (Crevillente, 1990) es actualmente portavoz-adjunta del grupo parlamentario Compromís en Les Corts.

En 2022, tras la dimisión de su compañera de partido Mónica Oltra, asumió la portavocía del Gobierno valenciano y la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Mas ha sido también concejala en el Ayuntamiento de Crevillent durante una legislatura (2011-2015), además de portavoz local de Compromís, y es diputada autonómica en Les Corts desde 2019.