La Fiscalía pide ampliar la investigación del día de la dana: solicita los nombres de todos los integrantes del Cecopi

El Ministerio Fiscal ha remitido un escrito al juzgado número 3 de Catarroja para solicitar determinados informes que, hasta ahora, no ha solicitado la jueza instructora.

Solicita también conocer el nombre de todos los integrantes del Cecopi (Centro de Coordinación de Operativa Integrado). Se trata de un dato sobradamente conocido, pero lo cierto es que no todos los componentes del mismo han recibido el mismo tratamiento. Por poner un ejemplo, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, y el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, han sido llamados a declarar como testigos, mientras que la ex consellera de Justicia, Salomé Pradas, y el secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, lo han hecho en calidad de investigados. Otros, pese a la petición de algunas de las acusaciones populares, como el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, no han sido citados.

La Fiscalía pide conocer los informes que aquel día se fueron elaborando por parte de todas las Administraciones implicadas en la emergencia y aquí figuran organismos autonómicos, pero también estatales, como la CHJ o la Aemet.

Además, el fiscal hace referencia a que, una vez constituido el Cecopi y declarada la emergencia en situación 2 o 3, "se formará un Comité de dirección integrado por un representante de la Generalitat valenciana y un representantes de la Administración General del Estado". En este punto, indica que en el primero de los casos, será el titular competente en materia de protección civil y gestión de las emergencias, y en el segundo, el delegado del Gobierno o el subdelegado de la provincia afectada.

El Ministerio Fiscal solicita además todos los informes que fueron emitiendo los diferentes organismos para adoptar las decisiones tomadas en el seno del Cecopi.

