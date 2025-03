«Sin el FLA extraordinario habrá serios problemas para atender pagos en servicios fundamentales. La culpa será de Sánchez"

Es un hombre aliviado. Al fin sonríe. En sus manos sujeta un documento en el que ha estado trabajando meses, los Presupuestos de 2025 del Consell. El 29 de octubre estaba a punto de poder presentarlos, pero la dana cambió todos los planes. Ahora, cinco meses después, los presupuestos de la reconstrucción son "los más importantes de la historia reciente de la Comunitat Valencia". Eusebio Monzó, secretario autonómico de Hacienda y Financiación en la Conselleria de Hacienda, es consciente de que ahora queda mucho trabajo que hacer en el periodo de enmiendas, donde esperan que hasta el socio que apoya estos presupuestos, Vox, presente algunas modificaciones.

¿Qué ha supuesto para el Consell poder presentarlos?

Era un objetivo muy ambicioso por tratarse de los presupuestos que se tratan, sobre el que habíamos trabajado muchísimo. Ya en el mes de septiembre empezamos la tramitación y la negociación para el presupuesto ordinario. El día 29 de octubre, que teníamos todo preparado, pues lógicamente se decidió no presentarlos. Lo importante era, pues, atender a la situación. Es el presupuesto más importante de la historia reciente de la Comunitat Valenciana, no solo por lo que supone a nivel cuantitativo, con los importes que incrementa, sobre todo en gasto ordinario, más de 4.000 millones de euros, sino por lo que supone en sí para la reconstrucción de Valencia.

¿Se parece mucho este presupuesto, sin la partida dana, a aquel que estaba preparado en octubre? La negociación con Vox siempre ha sido necesaria.

Sí, son muy similares a los que teníamos. Estaba ya el aumento en mil millones de euros en gasto social principalmente en sanidad en el plan de salud mental; en mantener la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años y el dinero para dependencia. Se habían hablado algunas cuestiones con Vox y en algunas cosas generales coincidimos ya, como es la eficiencia del gasto público y la reducción de impuestos en la medida en que las cuentas lo permiten. Esto sigue siendo así y en estos presupuestos coinciden. Simplemente faltan algunos flecos que ahora se determinarán a través de enmiendas en Les Corts.

Han hecho un presupuesto con un déficit del 1,15%, casi doce veces por encima del objetivo del Ministerio de Hacienda del 0,1%. La cifra es toda una declaración de intenciones al equiparar los 1.788 millones de euros que supone con los 1.783 millones que el comité de expertos considera necesarios para el fondo de nivelación. ¿Es un órdago al Gobierno?

En absoluto. No es una confrontación ni es una partida reivindicativa, como sí lo era cuando el Botànic inventaba ingresos ficticios. Es reflejar contablemente la situación real de la Comunitat Valenciana. La obligación del Gobierno de España en este momento es modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y adaptarla al nuevo marco europeo del techo de gasto con un aumento del 3,2%. El problema es que por los problemas que tiene el propio Gobierno de España no han hecho esta tramitación en el Congreso de los Diputados y, por tanto, hay una anomalía. En el caso de la Comunitat Valenciana, que tiene menos ingresos que el resto de autonomías, con el techo de gasto haciendo los análisis y los ajustes contables pertinentes, el déficit que sale es del 1,15%. Ese déficit, que es aproximadamente de 1.788 millones de euros, coincide con la propuesta del Fondo de Nivelación Transitorio. Por tanto, la lectura que se debe hacer es que si se adaptara un Fondo de Nivelación Transitorio, la Comunitat Valenciana dejaría de tener déficit primario, solo tendría el de la carga de los intereses. Lo que hemos hecho es adaptar el presupuesto al marco europeo, como así está contrastado con la propia AIReF. Está también dicho en el propio Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política fiscal y Financiera que debido a la merma de los ingresos de la Comunitat Valenciana, nos obligaba a presupuestar con este déficit.

¿En la práctica, qué implica que la Comunitat Valenciana multiplique por doce el déficit recomendado por Hacienda?

Nosotros esperamos que el Gobierno central pueda aprobar el déficit y validar los presupuestos que hemos presentado. Ya que no se hace a través del sistema de financiación autonómica, como en el resto comunidades, o en su ausencia, con un fondo de nivelación transitorio, que al menos se financie el déficit de manera ordinaria. La pregunta al Gobierno de España es: ¿cómo va a financiar a la Comunitat Valenciana? Esta merma de ingresos en los próximos meses se va a notar.

Entonces, sí que es una manera de presionar.

No, no es una presión, ni es una partida reivindicativa, ni tampoco una lucha presupuestaria con el Gobierno, a mí no me gustan estos términos. Simplemente obedece a la realidad de la situación: el Gobierno de España tiene que adaptar las leyes al marco europeo y no lo ha hecho, pero no es una cuestión que dependa de la Comunitat Valenciana, es que depende de todo el marco de todos los de Estados miembros de la Unión Europea. Nosotros con este cambio de indicador de referente presupuestario, que ya no es el déficit, ahora es el techo de gasto teníamos sí o sí que respetar el ámbito comunitario. Yo no quiero que se entienda esto como una afrenta o como una disputa. De hecho, las relaciones a nivel técnico con el Ministerio de Hacienda son muy correctas y nos han dicho que esto es un poco lo que debe hacer la Comunitat Valenciana ante la falta de un cambio de la ley.

¿Han recibido confirmación, aunque sea a nivel técnico, que se aceptará este déficit?

No, no tenemos respuesta. Es una decisión unilateral y objetiva en favor de los intereses de los valencianos y equitativa con el resto de comunidades. Nosotros no tenemos ingresos por la vía de la financiación y estamos cansados de mentir en los presupuestos. Queremos que los presupuestos sean lo más ajustados a la realidad en todos los sentidos, tanto a los gastos como en los ingresos. Estos ingresos que ahora no están son un déficit real. Esta es la realidad, de hecho, cuando se liquida el presupuesto aparece ese déficit y nadie se extraña de ello. ¿Por qué no decir las cosas por su nombre? Digamos las cosas por su nombre. Esta Comunidad tiene una falta de financiación de ingresos y esto provoca un déficit y la deuda de la Comunidad es consecuencia de ese déficit. Dejémonos ya de engaños.

Los Presupuestos se han tenido que pactar con Vox. La consellera de Hacienda, Ruth Merino, dijo que todo lo que se reduce del presupuesto está en consonancia con el pensamiento del PP. Algunas partidas como igualdad o desarrollo han subido, otras como la Transición Ecológica o el dinero para la Asociación Valenciana de la Lengua sí bajan. ¿Esto se hubiera hecho igual sin Vox?

Estos presupuestos tienen un marco fundamental que es la recuperación de la dana y la consolidación en los servicios básicos fundamentales. Esto es lo principal. Ahora, el Partido Popular para sacar adelante estos presupuestos en Les Corts necesita la aprobación de Vox y ha habido una negociación. En el marco general en lo que supone las cuestiones de unidad de España, de libertades individuales y en los servicios básicos fundamentales hay un acuerdo. Nosotros no estamos pactando con un independentista que quiere romper la unidad de España, pactamos con un partido que defiende la esencia de lo que es nuestro país en este momento. Hay cuestiones en las que coincidimos y están reflejadas en los presupuestos porque ya lo habíamos hecho cuando formaban parte del Consell, como son la reducción de impuestos, y me refiero, por ejemplo, a las ayudas de natalidad, que se han duplicado y supone un beneficio a más de 40.000 personas, la eliminación de tasas en la pesca o la reducción en impuestos patrimoniales a explotaciones agrícolas. Luego hay otras cuestiones que se tienen que debatir en Les Corts a través de enmiendas y son cuestiones que básicamente, más allá de lo que es la Academia Valenciana de la Lengua, es el tema de la cooperación y de la inmigración. Esas cuestiones son de ámbito nacional. Recientemente hemos visto un reparto un tanto sui generis por parte del Gobierno de España en el que la Comunitat Valenciana tiene que recibir algo más de 400 jóvenes cuando en Cataluña solo van a recibir algo más de 30. No tenemos las infraestructuras necesarias para poder acogerlos. Por tanto, es algo que, junto con la Cooperación Internacional, excede del marco incluso autonómico. Ahora se tiene que debatir en Les Corts y los grupos tendrán que ponerse de acuerdo en estas cuestiones. Eso es una cosa y otra, que es lo esencial del marco presupuestario, en lo que Partido Popular y Vox coincidimos. Creo que es más sencillo para el Partido Popular negociar con Vox las propuestas que está haciendo en la Comunitat Valenciana que para el Gobierno de España de Pedro Sánchez pactar con los independentistas a nivel nacional, porque en este momento quien gobierna España son los independentistas. En el momento más complicado de nuestra historia, era importante poder llegar a un acuerdo en aras del bienestar de los valencianos.

La consellera dijo que los presupuestos se habían pactado con Vox, entre otras cosas, porque ningún otro grupo parlamentario había querido sentarse a hablar. Pocas semanas después de la dana, el PSPV llegó a hacer ese ofrecimiento de negociar unos presupuestos de la reconstrucción en público. ¿Hubo algo más que una declaración?

Nunca fue más allá de una declaración. De hecho, es la primera vez que la oposición no está ni en la presentación de los presupuestos ante Les Corts. Ni estaban ni el PSPV ni Compromís, lo cual dice mucho de lo que les preocupa realmente, que no es el bienestar de los valencianos. Creo que se han convertido en partidos que únicamente les interesa la confrontación. Lo que están haciendo al presidente Mazón, ese acoso político, muestra que tienen poco interés en las necesidades reales de los valencianos. Si las tuvieran, al menos ayer hubieran estado. Otra cosa es que en el debate parlamentario puedan estar de acuerdo o no en las propuestas, pero me parece un desplante político que no tiene ningún sentido porque las formas son importantes. Todavía no les he escuchado aportar nada positivo a los intereses de los valencianos en el momento más necesitado, solo veo una crítica destructiva y, en mi opinión, muy injusta.

¿Sorprendió a la Generalitat cuando tuvieron conocimiento de que no se iba a dar este año se FLA extraordinario? ¿Esperaban un poco de sensibilidad por parte del Gobierno central ante una situación como la que vive la Comunitat Valenciana?

Nos sentó muy mal. Yo al Presidente del Gobierno en Valencia de las dos veces que ha estado solo le he escuchado una frase: 'Si necesitan ayuda, que la pidan'. Es evidente que el FLA extraordinario para una comunidad que ha tenido la mayor devastación natural a lo largo de los últimos años en nuestro país es necesario. Lo que sorprende es que tras las circunstancias que se produjeron en octubre, dos meses después la Comisión Delegada de Asuntos Económicos decidiera retirar el FLA extraordinario de la negociación cuando todos los años de forma rutinaria se había ido aprobando. No entendemos por qué se ha eliminado y genera dos problemas: un primer problema en el pago a proveedores, que ya es grave; y un segundo de generación de crédito. En este momento la Comunitat Valenciana no puede generar el crédito en sanidad y en dependencia para pagar estos servicios porque el FLA no está aprobado. ¿A qué están esperando para aprobarlo, a que se lo diga Junts, Esquerra, Bildu o el PNV? Los valencianos o los murcianos desgraciadamente no tenemos los ingresos ordinarios del sistema y tenemos que estar condenados a recibir los ingresos un año después a través del FLA extraordinario y encima de este año, cuando más lo necesitamos, lo quitan. Es inaudito y parece que esté hecho a propósito.

¿Cómo puede hacer frente la Generalitat a esta situación sin el FLA extraordinario?

Si no se habilita el FLA extraordinario, la Generalitat va a tener serios problemas para poder atender pagos en servicios básicos fundamentales en las próximas semanas y la responsabilidad es de la Ministra de Hacienda y del Presidente del Gobierno de España.

¿Han mandado un ultimátum al Ministerio de Hacienda?

Desde el primer momento, la Comunitat Valenciana, tanto en la reunión de la Conferencia de Presidentes, en los Consejos de Política Fiscal como en los Comités Técnicos Permanentes ha sido la que más ha alzado la voz en la reivindicación de la habilitación inmediata, urgente y necesaria del FLA extraordinario. Ya en el mes de marzo del 2025 está en riesgo el pago de servicios básicos fundamentales si no se habilita de manera urgente. Lo saben desde el primer día en el Gobierno de España y lo saben en el Ministerio de Hacienda.

Entiendo que confían en no llegar a esa situación y que simplemente están estirando los plazos al máximo.

Lo que se nos ha trasladado es que están esperando a tener el déficit definitivo de todas las comunidades autónomas, que se va a producir las próximas semanas sobre el mes de abril y una vez se tenga cuantificado, se habilitará. Esperemos que se cumpla, pero no hacía falta esperar a tanto.

¿Confían en que el Ministerio actualice en algún momento las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica? La Comunitat debería estar recibiendo 1.164 millones al mes, 100 menos de lo que está percibiendo en este momento.

Pues una vez más es las decisiones del Gobierno en detrimento de las comunidades autónomas. Parece que al señor Sánchez le molesta que la gran mayoría de las comunidades autónomas estén gobernadas por el Partido Popular porque a través de un decreto podría habilitarse las entregas a cuenta del 2025 y no las del 2023, que son las que estamos recibiendo en este momento. Un decreto que primero la ministra dijo que no se podía hacer, pero luego se vio que sí. Se habilitó y en el mes de julio empezamos a recibir la actualización de entrega esa cuenta y en el mes de septiembre se regularizó. ¿Pero, por qué tenemos que esperar hasta el mes de septiembre para recibir un dinero que es nuestro? Ese dinero está en las cuentas públicas del Gobierno de España. ¿Por qué lo tiene que tener el Tesoro Público cuando es dinero de las comunidades autónomas? ¿Qué hace falta esperar para que recibamos ese dinero? Por tanto, tenemos una merma añadida al FLA extraordinario.

¿Hay fecha para negociar la quita de la deuda?

Inicialmente se contempló la deuda que tenemos cada comunidad autónoma, pero se limitó a unos euros por habitante o un porcentaje. Ahora, resulta que cuando aparece el tramo en el que se tiene que condonar la deuda por infrafinanciación, se excluye a la Comunitat Valenciana, que es la más infrafinanciada de España. Esto es un traje hecho a medida para Cataluña. Cataluña no está infrafinanciada, pero gasta más que el resto de comunidades autónomas y se nos pide a todas las comunidades que asumamos la parte de deuda de Cataluña. La Comunitat Valenciana, sorprendentemente, nos dejan con una condonación de deuda aproximadamente del 19% de nuestra deuda. De los 60.000 millones de deuda que tiene la Comunitat Valenciana, el 80% es por infrafinanciación, es decir, más de 50.000 millones de euros y nos han puesto encima de la mesa poco más de 10.000 millones de euros en comparación con los 17.000 de Cataluña. Por no hablar de Andalucía, eso ya sí que no sabemos cómo entenderlo: tiene aproximadamente 38.000 millones de euros de deuda y le van a condonar 18.000 millones, un 46%. La única razón es porque Montero es la próxima candidata del PSOE al a Junta. Hay que ser un poco serio y objetivo en cuestiones tan importantes como esta. Defendemos que el factor de la infrafinanciación, que está contemplado, tiene que validarse para la comunidad más infrafinanciada. Todo lo demás no tiene ningún sentido técnico, ni racional y obedece a cuestiones partidistas.

¿Qué va a suponer para la Generalitat valenciana y sobre todo para los valencianos tener que devolver al Estado el endeudamiento de 2.700 millones de euros para hacer frente a la reconstrucción?¿Qué le diría a Sánchez un vecino como usted de Catarroja?

Lo que le puedo explicar es que el Ayuntamiento de Catarroja tiene en este momento en la cuenta corriente 130 millones de euros del dinero que el Gobierno de España ha remitido a los entidades locales y la Generalitat Valenciana, a fecha de hoy, todavía no ha recibido ni un euro del préstamo que firmamos en su día en el 2024, la primera partida de 700 millones de euros para la reconstrucción. Por tanto, hemos tenido que hacer frente a todo eso con recursos autonómicos que ya de por sí están bastante mermados. Además, en lugar de hacer una transferencia directa, como se ha hecho a los municipios, se nos ha concedido un préstamo. Es cierto que se ha hecho con unas condiciones ventajosas, por eso digo que a nivel técnico la relación con el Ministerio de Hacienda es correcta. El préstamo no tiene carga financiera, tiene cuatro años de carencia y es a devolver en 20 años, con lo cual realmente las condiciones son ventajosas, pero claro, lo deseable hubiera sido que se hiciera una transferencia directa, como se ha hecho en los ayuntamientos. ¿O es que los ayuntamientos forman parte del Estado y las Comunidades Autónomas no? ¿O es que tienes que ser del PSOE para que te hagan una transferencia y si tu Comunidad Autónoma no lo es, te dan un préstamo y te endeudas más, siendo ya la Comunidad más endeudada de España? Se están tomando las decisiones únicamente en el ámbito político y creo que es un grave error.

Parece un castigo al Gobierno valenciano...

Sí, en este caso sí. Yo me pregunto, ¿si hubiera afectado a otra Comunidad Autónoma, el Gobierno España hubiera actuado igual?

¿Confían en que el Gobierno central acabe aceptando que sea a fondo perdido? ¿Se ha comprometido Génova a ello si llega a la Moncloa?

Nosotros vamos a seguir luchando. El Partido Popular es el primero que ha defendido en la reunión de presidentes que todo lo que supone deuda dana debería de haberse realizado a través de una transferencia directa.

Este año en los presupuestos la partida de Emergencias tiene su propia Conselleria y pasa de 176 millones a 440 millones. ¿Qué medidas concretas se impulsarán para evitar la catástrofe de una nueva dana?

Hay consellerias como es la de Emergencias que anteriormente estaba dentro de la de Justicia, que ha ganado identidad y protagonismo propio y que tiene cuantitativamente ese incremento, fundamentalmente porque están ahí tanto las ayudas a las personas, las de 6.000 euros por las viviendas, como las ayudas a los municipios de 500 millones de euros. En este plan de recuperación están todas las medidas que se tengan que poner de alerta para evitar que todo esto pues se pueda volver a repetir.

En materia de Emergencia hemos visto que no es algo solo del presupuesto dana, sino que incluso la Agencia Valenciana de Seguridad aumenta el presupuesto ordinario. ¿Es una constatación de que había poco presupuesto y un compromiso a aumentarlo a largo plazo?

La idea es mantenerlo e incrementarlo en la medida en que vayan surgiendo nuevas necesidades y que los nuevos informes técnicos nos avalen y dictaminen cuáles son las medidas urgentes.