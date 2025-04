Gan Pampols denuncia que en veinte años se ha reducido la inversion hidráulica en la provincia de valencia en un 83 por ciento

El vicepresidente de recuperación, Gan Pampols ha presentado esta mañana en Les Corts el informe de diagnóstico efectuado de la catástrofe de la dana del pasado mes de octubre, con macrodatos cerrados a fecha siete de marzo.

Pampols ha denunciado que en los últimos veinte años, la inversión en obras hidrológicas en la provincia de Valencia ha descendido en un ochenta y tres por ciento "por lo que esto no es un problema de unos partido o de otros" y ha considerado que en ese periodo han ocurrido dos crisis económicas y un pandemia que pueden haber influido en esa circunstancia.

El vicepresidente ha considerado que el día 29 de octubre del pasado año hubo una concatenación de incidentes en los sistemas de alerta, unido a una escasa formación de la población en los mismos y escasos conocimientos de las autoridades. "Los valencianos no relativizan las alertas rojas, pero las banalizan", ha considerado el titular de la cartera para la Reconstrucción.

Pampols ha explicado que para el diagnóstico que llega cinco meses después de la tragedia, se han celebrado dieciocho mesas en las que se han escuchado tanto a los afectados como a los expertos y que el centro de gravedad han sido las personas.

Factores importantes

El vicepresidente ha considerado factores importantes que magnificaron la tragedia "el territorio en el que vivimos", que ha definido como "una cordillera prelitoral que genera unas pendientes muy altas", y que se ve agravado por "la antropización del suelo y su alteración artificial de sus posibilidades para absorber las precipitaciones".

En este sentido ha considerado fundamental la reforestación: "Los incendios han reducido la vegetación de cabecera con 11.000 hectáreas quemadas desde 2015, lo que aumenta la velocidad del agua en cabecera".

También ha citado el alto crecimiento poblacional en la zona inundable, duplicando la tasa de crecimiento de la Comunitat y con una presión demográfica seis veces mayor".

Ha reiterado la "inversión insuficiente en proyectos hidráulicos, la escasa formación de la población y la concatenación de incidentes en los sistemas de alerta y los escasos conocimientos de las autoridades".

Ha dicho que las vías del ave fueron un canalizador del agua y la pista de Silla un dique.

Más densidad que en Gaza

En un aluvión de datos, Pampols ha destacado que hay 21.000 personas viven en un kilómetro cuadrado en Benetússer, y ha dicho que la densidad era mayor incluso que en Gaza que es de 9.000 habitantes por kilómetro cuadrado.

Ha negado que "las cañas originaran la tragedia, no fue ni con mucho la causa principal, hay que actuar, naturalmente".

Ha reiterado la escasa inversión en obras hidráulicas y ha recordado que "la única obra de encauzamiento fue en 2004 para encauzar el barranco del Poyo en una zona pequeña".

También ha tratado de justificar que "2.200 metros cúbicos por segundo no había habido nunca" y ha recordado que "el máximo histórico había sido mil metros cúbicos inferior".

La coordinación de agentes implicados no funcionó como cabría esperar, con rapidez, eficacia y precisión, y lo ha achacado también a que los sensores no detectaron la crecida del Poyo, por lo que la interpretación fue errónea en esos momentos. "La cobertura era insuficientes, solo se monitoriza el 50 por ciento de la cuenca y hay un desfase entre la toma del dato y su trasmisión".

Además, ha destacado que no toda la población recibió la alerta de forma efectiva porque parte de las torres de comunicación se vieron afectadas.

En conclusión ha considerado que las alarmas no se difundieron con la intensidad y que falta información preventiva a la ciudadanía.

Para el vicepresidente "este país tiene una selva normativa con 56 planes en el Estado y en la autonomía otros 36 más. Hay que recibir una instrucción que desencadene un modelo de reacción".

Ha recordado que quedan 32 municipios en Emergencia nivel 1 y ha avanzado que "los usos que se autoricen en planta baja tendrán que tener un sistema para acceder al inmueble porque las puertas con agua no se abren".

También ha dicho que faltó información accesible para personas con discapacidad y ha lamentado que doce discapacitados murieron.

Además, ha informado de que 10.000 vehículos quedan por recoger aún y que están "en situaciones diversas en lugares cada vez menos accesibles" y que "entre vehículos y chatarra hay dos millones de toneladas que es lo que produce la Comunitat valenciana en un año".

También ha informado de que "hasta ahora" no hay daños estructurales en los edificios de los 900 garajes afectados. "De momento no hay pero puede haber alguno".

Más empresas tecnológicas y menos hostelería

Ha destacado que ha habido 25 kilómetros cuadrados de zona industrial afectada y que "nadie de fuera invertirá si no se tiene la certeza de que se atajan las causas que originaron la catástrofe. El apetito inversor baja. Esto prolonga el periodo de recuperación y aumenta el peligro de traslado".

Y ha apostado por incidir en empresas tecnológicas menos intensiva en mano de obra y con mayor valor añadido ya que la hostelería no lo genera, pese al esfuerzo de sus trabajadores.

Ha cifrado los daños sobre el medio ambiente en 446 millones en daños al medio ambiente y ha dicho que el 62 por ciento es terreno forestal privado. "Enguera y Requena tiene la quinta parte del terreno forestal de la Comunitat Valenciana".

Respecto a Sot de Chera ha anunciado la intención de que antes de este verano vuelva a tener algo ya que el patrimonio ambiental era el motor de su economía .

Hubiera bastado una dirección general

Desde Vox, Ana Vega le ha dicho que para este viaje no hacían falta tantas alforjas. "Son datos que le han enviado las consellerias y usted lo ha puesto en un "power point"". Le ha reprochado que "cuando uno emite un informe al final ha de haber unas conclusiones. No entendemos por qué usted no está un día sí y otro también exigiéndole a Pedro Sánchez que cumpla sus obligaciones y exigiendo al comisionado que traslade las peticiones".

Y ha considerado que con una dirección general que hubiera coordinado el resto de conselleries hubiera sido suficiente. "Si usted ni licita ni acomete obras, si la valoración de las obras las realizan otras consellerias y están trabajando bien, con una dirección general hubiera bastado, porque si no, usted se convierte en grasa de la administración".

Pampols ha contestado que han encontrado muchas informaciones que ha habido que verificar porque luego no eran así, y dar marcha atrás es mucho más difícil que explicar. "Eso aparecerá en el plan de recuperación que se propondrá con datos".

"No me pida a mi que exija al Gobierno, el Consell es el que tiene la responsabilidad de dirigir la política de la Comunidad y en su momento se ha dirigido al presidente, y yo me tengo que dirigir al comisionado y así hago. La política no está en mi sangre ni en mi vocación ni en mi futuro. No me pida lo que no estoy dispuesto a hacer" le ha contestado el vicepresidente tajante.

Y ha continuado que "mi tarea no es encontrar culpables, es encontrar soluciones".

Isaura Navarro, por Compromís, ha dicho que el diagnóstico llega cinco meses después y tiene poca utilidad. "Que diga que la afección al tráfico existe es cierto, pero no queremos diagnóstico, queremos soluciones, porque los autobuses en Chiva siguen llenos y los estudiantes no pueden ir a la facultad, o se va a hospital de Manises en taxis. La gente espera de usted más respuestas, para eso se le contrató". Y le ha pedido que "hable de adaptación al cambio climático" a lo que Pampols ha contestado que "yo conozco el cambio climático como los climatólogos, lo que nadie sabe es si es motivado por el hombre o por otros aspectos. Los estudios en discos de hielo en la Antártida de miles de años han detectado ese cambio climático en más de cien ocasiones".

Colaboración público-privada

Rosa Peris, del PSPV, ha dicho que es la primera vez que tenemos una aproximación mínimamente seria de lo que pasó y lo que vale.

Pero le ha reprochado que "tampoco nunca habíamos sufrido una dana como el de la Vega Baja, ni incendios tan virulentos como el de Bejís. En las causas hay un elementos importante que es el cambio climático y estaría bien que aceptaran qué esta pasando para acertar en las medidas".

Desde el PSPV "echamos en falta criterios para guiar la reconstrucción y evitar que vuelva a pasar".

También le ha reprochado que "los datos económicos creo que no están ajustados porque faltan muchos del Gobierno de España.

Pasa de puntillas con que no fallaron las alertas, es que no se envió la alerta".

El vicepresidente le ha contestado que "ustedes no es que relativicen las alertas propias, pero las banalizan. Hay que formar a la gente para que se proteja y no esperar a que lo hagan otros por ti.

Yo no estoy aquí para decir si la alerta llegó antes o no porque eso ya está judicializado y hay que saber la verdad, pero por la verdad no se queda uno parado en el 29 de octubre".

Peris también le ha dicho que "no sabemos cómo se va a poder gastar usted seiscientos millones en seis meses", y le ha recordado que la Ley de Contratos, quiera usted o no, existe".

En este punto, Pampols ha admitido que "barrunto que finalmente será necesaria la colaboración público privada en la inversiónpara afrontar la reconstrucción".

Desde el PP el diputado Javier Gutiérrez ha dado las gracias al vicepresidente por el diagnóstico y ha cargado contra el gobierno central por lo que ha tenido un encontronazo desagradable con la diputada socialista Rosa Peris a la que ha llamado "maleducada".