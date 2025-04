La Generalitat consigue de la generosidad de los regantes el agua por la que pleiteaba con la CHJ

Regantes de las acequias del Turia y del Júcar han firmado hoy junto con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, el primer Pacto del Agua para L'Albufera, un acuerdo por el cual, anualmente, y durante tres años, se enviarán 24 hectómetros cúbicos de agua del Júcar y del Turia al lago de Valencia.

Como destacó Mazón, el acuerdo ha sido posible por la generosidad de las comunidades de regantes que han conseguido ceder doce hectómetros cúbicos al año más de los que se le solicitaban a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), y que había derivado en una judicialización de las diferencias mediante un Contencioso Administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

Como viene siendo habitual, ningún representante de la Confederación ha acudido al acto pese a estar invitados, evidenciando una vez más que las relaciones con la Generalitat Valenciana y con el Ayuntamiento de Valencia no pasan por su mejor momento. Si bien, la autorización de la CHJ a este pacto está implícita en la presencia de los presidentes de las distintas acequias que beben tanto del Turia como del Júcar. Por este motivo, el Pacto por el Agua de L'Albufera incluye también en una de sus cláusulas que tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Valenciana desistirán del litigio Contencioso Administrativo que tienen contra la CHJ por este motivo.

El presidente de la Generalitat ha destacado que "los valencianos no nos hemos olvidado de ser exigentes". Y que esa exigencia de agua "es un derecho atávico de los valencianos". Mazón ha resaltado que "hemos buscado soluciones porque la solución no venía de fuera", en alusión a la falta de colaboración del Gobierno central en materia de agua. Y ha destacado la generosidad de "ceder un poco de beneficio particular por el beneficio global". El jefe del Consell ha destacado que "el 40 por ciento del agua que se reutiliza en España es de la Comunitat Valenciana".





Por su parte, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha destacado que el Gobierno central "sigue sin enviar los caudales que nos corresponde. Una vez más los valencianos sacamos algo a pulmón".

Ha considerado que la recuperación de L'Albufera, seriamente afectada por la dana "es vital y debe ser un símbolo de la reconstrucción".

Respecto a la polémica que enfrenta constantemente a las administraciones valencianas con el gobierno central, Catalá ha destacado que "queremos estar en el lado correcto de la historia".

Catalá ha tenido palabras de cariño con Carlos Mazón, que precisamente hoy cumple 51 años, y ha destacado de "es la persona a la que más veces he oído hablar con contundencia de la defensa del agua de la Albufera".