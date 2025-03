La Generalitat ha pagado el 50% de las ayudas de la dana mientras que el Gobierno de España solo el 13,8%

Cinco meses después de la dana que asoló la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre, la lentitud en los pagos de las ayudas e indemnizaciones del Consorcio a los afectados están retrasando la vuelta a la normalidad. El Gobierno de España prometió movilizar 14.000 millones de euros, pero solo ha pagado 1.947 millones, es decir, el 13,8% de las ayudas que ha prometido.

En cambio, la Generalitat Valenciana ya ha pagado 1.850 millones de euros, el 50% de las ayudas autonómicas a familias, empresas y municipios. Estos vienen en contratos de emergencia, medidas fiscales, rehabilitación de infraestructuras y atención social y sanitaria. De esta cantidad, 938 millones se destinan directamente a ayudas a personas, familias, empresas, agricultores, ayuntamientos y sectores económicos afectados. A día de hoy, más de la mitad ya han sido tramitadas, resueltas y abonadas (470 millones de euros).

La capacidad de la administración estatal es mucho más grande que la autonómica, de ahí que la lentitud del Gobierno sea una lastra para la recuperación. Un ejemplo evidente es que la Generalitat ha abonado 142 millones de euros en las ayudas de primera necesidad a 23.667 hogares para bienes y enseres, el doble de los 60 millones que ha pagado el Gobierno de Pedro Sánchez en 3.400 peticiones, tan solo un 7,8% de la más de 43.592 solicitudes de ayuda.

A ello se suma la lentitud en los pagos del Consorcio de Compensación de Seguros, que todavía no llega al 80% de las indemnizaciones pagadas y prevé que para finales del mes de abril no hayan acabado de paagarlas todas. Cabe recordar que esas indemnizaciones, de ya 2.558 millones de euros, no son ayudas, sino indemnizaciones que corresponden a los afectados. Además, el Estado tiene un presupuesto de unos 386.000 millones de euros (datos de 2023) y una amplia capacidad de financiación y de endeudamiento, mientras que la Generalitat Valenciana dispone de un presupuesto de 32.300 millones (12 veces menos), con una capacidad de financiación y de endeudamiento muy limitadas, por lo que el esfuerzo de ayuda y reparación del Gobierno valenciano es mucho mayor que el que está realizando el Gobierno de Sánchez. La Generalitat Valenciana sigue sin recibir las ayudas a fondo perdido que ha solicitado al Gobierno para costear la reconstrucción en las comarcas afectadas, un dinero clave para la reparación y puesta en marcha de colegios, institutos, centros de salud, residencias, etc.

A ello hay que sumar el hecho de que el Gobierno ha excluido a 28 municipios valencianos (con una población conjunta de 80.000 personas) del plan de ayudas para la reconstrucción de infraestructuras municipales. Resulta injusto que estas 28 poblaciones no tengan acceso a las ayudas estatales para su reconstrucción pese a los daños sufridos el pasado 29 de octubre. Estos municipios han sido excluidos de las ayudas del Gobierno: Carcaixent, Castelló, Chulilla, l'Ènova, La Pobla Llarga, Millares, Manuel, Rafelguaraf, Senyera, Tous, Aras de los Olmos, Benagéber, Benimuslem, Casinos, Chelva, Gavarda, Losa del Obispo, Massalavés, Sant Joanet, Titaguas, Tuéjar, Villar del Arzobispo, Xeraco, Alberic, Barxeta, Benaguasil, Benimodo y Castielfabid.