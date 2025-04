La Generalitat traslada a los sindicatos de bomberos forestales que hay consignación presupuestaria para el tercer turno

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, junto al conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama han escenificado hoy la dotación presupuestaria que ya tiene el denominado "tercer turno" de los bomberos forestales, que supondrá que este cuerpo, vital para "cuidar el territorio", estará operativo las 24 horas de los 365 días del año.

El acuerdo en cuestión supondrá la contratación de 315 personas de las que 257 serán bomberos forestales. Este proceso de contratación será posterior al de consolidación de los puestos de trabajo que también se señala en el acuerdo.

Valderrama ha explicado que en septiembre se espera tener acabado todo el proceso para que el cuerpo sea plenamente operativo, si bien los sindicatos han sido más cautos y apuntan hacia principios del año próximos.

El acuerdo comenzó a fraguarse en abril del año pasado y en diciembre ya se logró la conformidad del 88 por ciento de la representación sindical, si bien, en el día de hoy ni CGT ni CCOO han querido estar presentes en este acto.

Con el acto de hoy se ha pretendido trasladar "el avance administrativo" que supone el tener ya consignación presupuestaria, según ha explicado Valderrama.

El conseller ha calificado el acuerdo como un "paso decisivo en la modernización y el refuerzo de los bomberos forestales. No solo a nivel operativo".

"Fueron servicios esenciales en el covid 19 y se ha demostrado su enorme trabajo durante la Dana", por lo que era necesario su "dignificación y reconocimiento", ha dicho Valderrama.

Los pormenores del acuerdo los ha desgranado el gerente de la Sociedad Valenciana de Gestión de Servicios de Emergencias (SGISE), Raúl Quílez, que ha explicado que los bomberos forestales ahora trabajan dos días y libran dos días. "Con el acuerdo, trabajarán un día y librarán dos, pero con incremento horario con lo cual cubriremos 365 días 24 horas".

Quílez ha repasado que desde octubre se estaba trabajando en la relación de puestos de trabajo, y que el 4 de abril se ha conseguido la aprobación de la masa salarial.

Ha explicado que "el tercer turno implica pasar de 876 personas operativas a 1.133. Además, también conlleva la finalización de la temporalidad de las 16 unidades q trabajaban solo seis meses más alguna ampliación mensual". Ahora todos esos puestos pasan a trabajo anual por lo que se conforman 56 unidades terrestres y seis helitransportadas de contratación anual e indefinida.

Quílez ha dicho que el acuerdo alcanzado no solo es importante en materia de personal, sino también de dotaciones y que se adquieren nuevas capacidades con la incorporación de la unidad de coordinación de medios aéreos y gestión del espacio aéreo.

Además, ha resaltado que "vamos a tener despacho 24 horas en l'Eliana".

Con 56 bases operativas en la Comunitat Valenciana, el gerente de SGISE ha dicho que "necesitamos la digitalización de todo ese proceso descentralizado".

La apuesta incluye también la reforma de las infraestructuras para las bases de bomberos y las bases de aeronaves. "Estamos dotando de equipamiento. Tenemos seis autobombas nuevas y otras cinco en proceso de contratación. Vamos a tener 36 nuevos todoterrenos. También se incluye la renovación medios materiales como emisoras y dotación herramientas telecomunicaciones", ha concluido.

El presidente Mazón ha incidido en que "hoy nuestros bomberos están más estables y más seguros, y pueden ofrecer más seguridad y más prevención. Las reivindicaciones se venían arrastrando mucho tiempo".

Ha enfatizado que "el tercer turno está garantizado" y ha mostrado su agradecimiento al anterior equipo liderado por Elisa Núñez que inició la negociación y especialmente a los sindicatos "por ser responsables, equitativos y justos".

Ha destacado que la temporalidad del personal no contribuía a la seguridad y ha recordado que el presupuesto de la SGISE crece un 30 por ciento hasta alcanzar los 74,88 millones de euros para pasar de 994 a 1.259 profesionales, lo que supone un incremento de plantilla del 33,3 por ciento.

Sensación agridulce

Sin embargo, la sensación de los sindicatos ha sido agridulce. Varios de ellos han abandonado el Palau de la Generalitat sin hacer declaraciones, y otros incluso, no se han querido poner en la foto.

Tal y como ha explicado Àlvar Seguí, secretario autonómico del Sindicato de Empleados de la Administración, de la sección Bombers Forestals, "le hemos dicho al conseller y al presidente que mejor que no hablemos de la gestión de la dana ni de cómo se han utilizado los recursos", y les ha puesto el ejemplo de que "el tercer turno es como tener un Ferrari y guardarlo en el garaje, si no lo sacamos no sirve de nada".

Seguí ha considerado que "el reforzamiento del músculo estructural del servicio de bomberos forestales merece repensar los procedimientos y los protocolos para que no volvamos a quedarnos a medias en la movilización de medios, mejorar en la coordinación porque tenemos que estar coordinados con la UME y con los consorcios y las policías".

Ha reconocido que "tenemos que aprender de lo que ha pasado porque la dimensión de aquello (la dana) hace que la coordinación sea complicada y que la movilización de medios tenga que ser acorde y mesurada" y ha dicho que "el plan organizativo se ha comentado al final de la reunión, porque era de justicia. Somos un servicio que tiene que evolucionar hacia cuerpo de Bomberos forestales con mandos propios porque vamos a tener que trabajar muchas veces en muchos escenarios de emergencias y hay que estar coordinados".

Ha resumido que "la parte social no estamos lo contento que deberíamos estar porque entre medio ha pasado algo que no es plato de buen gusto" y ha pedido "apartar la política de las emergencias, las emergencia han de ser daltónica, no se pueden ver en azul o en rojo, y hay compañeros que por la trayectoria de sus sindicatos tienen una carga ideológica muy fuerte".