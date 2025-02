La Generalitat urge a la CHJ a poner en marcha las obras necesarias para saber dónde reconstruir tras la dana

Ningún avance. Esta es la conclusión que ha expuesto el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, tras la reunión con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, para conocer el estado de las obras hídricas pendientes de ejecución y necesarias para el desarrollo urbanístico y reconstrucción de la zona dana.

"Me hubiera gustado más contenido, más fechas, pero estamos igual, estudiando y preparando". El conseller ha asegurado que no hay pasos adelante en las obras, ni nuevos objetivos, solamente los que ya había antes de la dana y eso "no es suficiente", ha asegurado el conseller, "necesitamos que se acelere el paso en todas las actuaciones que siguen pendientes", siendo las más urgentes las del Barranco del Poyo y de La Saleta. Además, ha señalado, es necesario repensar las actuaciones en la cuenca del río Magro, en la que se han iniciado los estudios pero "no sabemos cómo van a continuar".

El conseller ha denunciado que los trabajos de la CHJ "continúan al mismo ritmo que antes del 29 de octubre y necesitamos más, necesitamos certezas sobre cuándo se van cada una de las actuaciones, ellos dicen que están trabajando a buen ritmo, pero hace falta más", ha señalado el responsable de Territorio, quien ha recordado que "la planificación territorial de la Comunitat Valenciana está totalmemnte condicionada a la actuación de la CHJ".

"El futuro de la planificaicón territorial pasa por saber qué va a hacer la CHJ y no podemos hacer otra cosa que insistir y pedirles certezas, que programen lo que van a hacer cada año. que se acelere el ritmo en la tramitación, que se pongan recursos extraordinarios, no podemos seguir con el mismo ritmo de antes de la dana".

Por su parte, desde la CHJ han explicado en un comunicado tras la reunión que el presidente, Miguel Polo, ha detallado el estado de tramitación de los proyectos del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación que afectan a la cuenca de Poyo, Pozalet y Saleta. En este sentido, ha recordado que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico trabaja en la adaptación y actualización de estos proyectos, con la idea de que las obras del proyecto del encauzamiento del barranco de la Saleta se puedan licitar durante el segundo semestre del año 2025.

Respecto al resto de proyectos, Polo ha señalado que desde la Confederación trabajan para que su aprobación pueda realizarse a la mayor brevedad posible. Para ello, ha insistido en la importancia de una buena coordinación y colaboración entre administraciones para acelerar todo el proceso.

Para actualizar y adaptar todos estos proyectos a la situación actual, los responsables de la Confederación han señalado la necesidad de contar con las conclusiones de los estudios hidrológicos en los que trabaja en el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), que aportarán datos objetivos y fiables del comportamiento hidráulico durante el pasado 29 de octubre en toda la cuenca del Poyo y del Magro.

Al margen de estas cuestiones, la Confederación continúa trabajando en diferentes proyectos relacionados con la reducción del riesgo de inundación en otras zonas de la Comunidad Valenciana. Así, se ha explicado que próximamente se van a licitar, financiados con fondos propios, dos proyectos en Carcaixent y Alzira (la construcción de un elemento de protección que proteja Cogullada del barranco de Barxeta y la creación de una zona de laminación natural en la confluencia los barrancos de Casella y Barxeta). De igual forma, se está ultimando la tramitación de tres proyectos para reducir el riesgo de inundación en la cuenca del Júcar, concretamente en los barrancos de Barxeta y de la Casella.

Por último, los responsables de la Confederación han solicitado información al Conseller sobre el estado de los proyectos previstos en el PGRI y que son competencia de la Generalitat, aunque las respuestas no han aclarado el grado de ejecución de las mismas o la previsión de futuro, según han señalado.