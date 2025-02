La Generalitat valenciana garantiza que se mantendrán las subvenciones a los sindicatos

La vicepresidenta primera y portavoz del Consell, Susana Camarero, ha asegurado que les "preocupa que los sindicatos unilateralmente insulten" al president de la Generalitat, Carlos Mazón, y "no" entienden que rompan los puentes del diálogo social, y ha asegurado que mantienen las subvenciones a los sindicatos.

Camarero ha sido preguntada este miércoles, en la presentación del I Plan Municipal para las Personas Mayores de Castellón, por sus afirmaciones de ayer en las que dijo que los "insultos" vertidos por los sindicatos contra Mazón son "incompatibles" con las subvenciones que reciben y pueden "dinamitar" el diálogo social.

La vicepresidenta ha precisado que acepta las críticas pero no los insultos y que los sindicatos "no están legitimados para insultar".

"Fueron muy gruesas las palabras de los sindicatos hacia el president y yo dije que el que algún secretario general esté de salida o que estén a elecciones internas no les legítima para insultar. Sí a la crítica política, no al insulto personal contra un presidente que ha asumido el diálogo social en primera persona, que ha asistido a todas las reuniones del diálogo social, que se ha comprometido con los sindicatos y con la patronal y por lo tanto, no se entiende esta ruptura por parte de los sindicatos de los puentes del diálogo", ha afirmado.

Ha asegurado que la coordinación con los sindicatos y con la patronal para el diálogo social y mantener ese diálogo social es un compromiso de su gobierno.

Ha detallado que han tenido "más reuniones de la mesa de diálogo social que ningún otro gobierno" y que han cambiado el reglamento de la mesa de diálogo social "para multiplicar y para tener más reuniones por primera vez".

Camarero ha contado que el 28 de octubre tuvieron una reunión dónde explicaron a los sindicatos los presupuestos: "nunca antes se le les había presentado antes de llevarlos a Les Corts".

Ha agregado que el día de la dana estaban trabajando con los sindicatos sobres los presupuestos y ha recordado que han convocado "una mesa excepcional específica que va a tener lugar una vez al mes con los sindicatos para explicarles los avances de las ayudas, de las actuaciones realizadas para la reconstrucción".

"Hace dos semanas aprobamos 21 nuevos liberados sindicales tal y como habíamos acordado en la mesa con los sindicatos y mantenemos las subvenciones; lo que yo dije es por qué los sindicatos insultan gravemente al president", ha puntualizado.

"Nos preocupa que los sindicatos unilateralmente insulten al president. Una cosa es la crítica y otra cosa es el insulto. Y eso es lo que dije ayer", ha sentenciado.

CPFF: La reforma del sistema de financiación ha de ser una evidencia

Preguntada por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), ha explicado que hay una comisión técnica previa la próxima semana pero todavía no saben su contenido ni que se va a debatir.

"Lo que pedimos es lo mismo desde el primer día: que en ese Consejo se debata por fin la reforma del sistema de financiación", ha afirmado y ha recordado que la Comunitat Valenciana y Murcia están "a la cola" del sistema de financiación".

"Somos los peores financiados y en este momento de situación extraordinaria provocada por la dana, necesitamos que esa reforma sea una evidencia", ha añadido.

A su juicio, "todo lo demás son parches o intentar contentar a los socios independentistas de Pedro Sánchez; ni parches, ni trabajo partidista o colaboración partidista con sus socios independentistas sirve a la Comunitat Valenciana".

"Solamente nos sirve una reforma del sistema de financiación que nos lleve a la situación que se merecen los valencianos y en esa esta línea, estamos exigiendo desde hace ya semanas el FLA extraordinario", ha asegurado.

Camarero ha recordado que en diciembre se tenía que haber aprobado un fla extraordinario como ha ocurrido en los últimos 12 años, y no se ha producido.

"Es la liquidez de más de 3.000 millones con los que pagamos los servicios sociales, la dependencia, la sanidad y la educación de los valencianos y por lo tanto estamos exigiendo al Gobierno que también ese FLA extraordinario llegue a la Comunitat como los últimos 12 años", ha manifestado.

La vicepresidenta ha sostenido que están "esperando a ver qué pasa en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero no parches y ni más regalos a los independentistas catalanes" y ha deseado que "ya de una vez que se aborde lo que es imprescindible para esta comunidad, que es un nuevo sistema de financiación autonómica".