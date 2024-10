«En la gestión de la riqueza de España no caben bulas ni chantajes»

El Dia de la Comunitat Valenciana es una jornada en la que la reivindicación no puede quedar eclipsada por la celebración. No hay más que repasar los discursos que han hecho los presidentes de la Generalitat en el acto institucional para confirmarlo y Carlos Mazón cumplió esta norma no escrita.

El jefe del Consell aludió directamente a la hoja de ruta puesta en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez para denunciar que el autogobierno reconoce unos derechos a la Comunitat Valenciana que nadie puede vulnerar y a los que no renunciará.

«La Comunitat Valenciana es una nacionalidad histórica, al mismo nivel que las otras que reconoce nuestra Constitución. No somos una región de segunda, que deba pleitesía a unos u otros o que tenga que pedir permiso -ni disculpas- por desarrollar las competencias que por ley le son propias», dijo Mazón tras la entrega de distinciones del 9 d’ Octubre.

Recordó que la Comunitat Valenciana entiende su autonomía dentro de un «proyecto conjunto que es España» donde la sensatez protege un valor que es común a todos.

Sin nombrar en ningún momento a la «singularidad catalana» que guía la acción de Gobierno de Sánchez, defendió que la urgencia de la reforma del modelo de financiación, el impulso de las infraestructuras o la redistribución de recursos hídricos debería trascender de cualquier «aproximación partidista y afrontarse como lo que son: cuestiones de Estado».

Defendió por tanto, que estos asuntos no se aborden en despachos cerrados. «Lo que es de todos no se puede gestionar entre unos pocos. En la gestión de la riqueza de España y en su reparto equitativo no caben privilegios, bulas ni chantajes».

Defendió que los valencianos se han ganado su autogobierno con una historia, una lengua, una cultura, un pueblo y un derecho civil «que pronto recuperaremos».

Reivindicó que el Estatuto permite articular las políticas que considera más beneficiosas para los ciudadanos porque así se lo encargaron con su voto. «Nuestro autogobierno no sólo es una cuestión identitaria, sino útil y práctica que sirve, sobre todo, para avanzar».

Se refirió a la capacidad de que la Generalitat articule su propia política fiscal, su modelo educativo o sus leyes en materia de vivienda. Cuestiones las tres sobre las que ya ha sido advertido por el Gobierno de Sánchez.

«En nuestra política educativa prima la calidad y la libertad por encima del dogma, en nuestra política de vivienda no se cierra el paso a miles de personas» y añadió que la Generalitat trabaja por lograr una fiscalidad justa que sirva para garantizar los servicios públicos y espolear la economía».

Con todo, Mazón defendió la interlocución efectiva. «Hablar no es de cobardes, tampoco ser pragmático cuando toca serlo y porque en nombre de los cinco millones valencianos la Generalitat exigiré que se cumpla con la palabra dada».

Valencianía no excluyente

Mazón hizo también un llamamiento a la unidad de todos los valencianos vivan como vivan esta celebración. «La jornada en la que se entiende que la valencianía es un puente y no un muro, en la que se exhiben nuestras señas de identidad como ejemplos de amor por lo propio y no como odio a lo ajeno».

Además, rechazó que haya una única manera de ser valenciano. «Lo bueno es que este día fluya y confluya en la concreción de lo que aporta al progreso y a la cohesión de una sociedad más justa y equitativa».

Como marca la tradición, Mazón dio este discurso en el Saló de Corts del Palau de la Generalitat tras entregar las distinciones ante un auditorio con representantes de la sociedad civil, familiares de los premiados y políticos entre los que se encontraban los expresidentes de la Generalitat valenciana Joan Lerma y Alberto Fabra, la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, el presidente del Senado Pedro Rollán, además de todo el Consell.

A continuación participó en la procesión de la Senyera y volvió al Palau para compartir con los invitados un aperitivo con el que se dio por finalizado el acto institucional del 9 d’ Octubre.