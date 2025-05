El Gobierno presenta siete meses después de la dana un plan hidráulico de 530 millones en privado a las asociaciones dana

Siete meses después de la dana, en privado a las asociaciones de las víctimas y sin avisar al Consell, que estaba al completo en Les Corts aprobando los Presupuestos de la Generalitat para 2025. De ese modo ha presentado este miércoles por la tarde la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, en nombre del Gobierno el "Plan para la mejora de la resiliencia frente a las inundaciones del territorio afectado por la dana" con un presupuesto "inicial" de 530 millones de euros.

Aagesen se ha reunido en Valencia con la Associació Víctimes Mortals 29-O, la Asociación Damnificados por la DANA Horta Sud y la Associació Víctimes per la DANA 29-O. En el encuentro han estado también la ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, además de la directora general del Agua, María Dolores Pascual. "Nuestro compromiso y responsabilidad no solo es reconstruir todo lo que la dana destruyó en vuestros municipios, sino mejorar la resiliencia para tener un territorio mejor preparado”, ha dicho a las víctimas la vicepresidenta.

Presentar el plan hidráulico y "escuchar a las víctimas" era el objetivo de la reunión, como explicó el presidente Pedro Sánchez a las víctimas, que han tenido la primicia. "Un proyecto ambicioso que ha sido diseñado con base científica y participación institucional y que contempla reformas normativas, una nueva cartografía de riesgos, soluciones basadas en la naturaleza y actuaciones hidráulicas estructurales", ha dicho en una rueda de prensa sin más información al respecto. Por lo previsto, no habrá grandes obras hidráulicas como presas, pero sí "soluciones basadas en la naturaleza" que demandaban ingenieros de caminos para reducir la dureza de futuras catástrofes.

Precisamente, la presentación ha ocurrido el mismo día que el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, criticó que siete meses después no se habían acometido obras hidráulicas y el riesgo de Valencia ante una dana era el mismo. "Hoy corremos el mismo riesgo que el pasado 28 de octubre", dijo. "Las obras de canalización que hay que hacer ya se sabían, porque están todas previstas en el plan de cuenca y no se han hecho. Su tramitación sigue a paso ordinario y no estamos en una situación ordinaria. Tengo muchos reproches que hacer al Gobierno. No hemos avanzado ni un paso en hacer lo que sabemos que se ha de hacer", afirmó.

Por el momento no se han dado detalles de los plazos para poder acometerlos. Aagesen ha detallado a las víctimas otras ayudas para la recuperación desplegadas desde su Ministerio, "como las destinadas a las infraestructuras del ciclo del agua, valoradas en 500 millones. Estas se encuentran ya en la fase final de tramitación y permitirán financiar al 100% la reparación de instalaciones de abastecimiento, saneamiento y depuración afectadas por la dana".

Jornada de la dana

Este jueves por la mañana, la vicepresidenta Aagesen participará con Morant en la "Jornada sobre la recuperación tras la Dana - Protección y prevención de riesgos de inundación", organizada por el Comisionado especial para la reconstrucción y reparación de los daños provocados por la Dana, José María Ángel, en la Universitat Politécnica de València (UPV).

Con un marcado perfil técnico, se busca ayudar a personal de ayuntamientos afectados por la dana y colegios profesionales, así como ingenieros, científicos, docentes y empresas y asociaciones para informar sobre las obras de emergecnia previstas.

Tras el evento, la vicepresidenta acudirá a la delegación de la Confederación Hidrográfica del Júcar, donde no está previsto que atienda a medios y no está claro si se reunirá con su presidente, Miguel Polo, que todavía no ha hecho ninguna declaración tras el 29-O y recientemente fue citado a declarar como testigo por la jueza que investiga la causa penal.