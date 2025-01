Gómez Perreta: "Entre los errores que agravaron la riada, hay que retroceder hasta la derogación del PHN"

El arquitecto Julio Gómez Perreta de Mateo, que compareció ayer en la Comisión de Recuperación tras la dana que celebra el Ayuntamiento de Valencia se refirió a los errores que agravaron los efectos de la riada, el fundamental de los cuales es, a su juicio, la derogación, en el año 2004, del Plan Hidrológico Nacional, lo que definió como una decisión fruto del “chantaje político” y de la “rigidez ideológica de un ecologismo acientífico e idílico”.

Gómez Perreta, hijo de uno de los artífices del Plan Sur, recordó que “la mayoría del área metropolitana de València es una zona inundable, una gran albufera que antes o después tendrá de nuevo estos problemas de riadas. Pero una vez decidido vivir aquí, hemos de ser capaces de contener la máxima agua posible y drenar y derivar al mar el resto”, ha afirmado. Por ello, ha defendido la “importancia fundamental” de los pantanos, “no sólo para tener reservas de agua sino para salvarnos la vida”.

En este contexto, apuntó medidas previas que podrían paliar los procesos de danas futuras, como habilitar un pantano en Cheste, crear azudes intermedios en los cauces, y conectar el barranco del Poio y el nuevo cauce del Túria, “un proyecto que ya estaba diseñado, aunque era insuficiente”, ha señalado. “Si el sobrante de la crecida se hubiera derivado, el panorama habría sido totalmente distinto”, ha asegurado. Por eso, instó también a elevar dos metros los pretiles del cauce Túria.

También se ha referido a los protocolos de actuación ante las riadas, que ha calificado de “obsoletos e insuficientes”. Pero ha asegurado que “el gran error y el peor de todos fue que el Gobierno central no declarara el Nivel de Emergencia 3, como era su obligación, ya que eso no se podía resolver a nivel autonómico ni local”. “El que tiene medios es el que ha de estar al mando”, ha defendido, y ha señalado su esperanza de que la decisión del ejecutivo central “no fuera por diabólica mala fe”. El arquitecto ha incluido en su intervención un apartado sobre las medidas económicas y de infraestructuras necesarias para la recuperación y ha asegurado que “si no se corrige el agravio de la infrafinanciación, olvidémonos de la recuperación”. Finalmente, ha defendido que “la manera de enfocar la situación no ha de ser haciendo movilizaciones contra nadie ni con calificativos gruesos, porque una sociedad madura analiza los fallos con serenidad y se une en la adversidad”