Google Maps y el distrito único en Valencia

Hay asuntos en los que el Consell que dirige Carlos Mazón sabe que haga lo que haga va a tener la segura oposición de PSPV y Compromís. Uno de ellos es la educación, pese a ser la materia en la que más consensos conviene alcanzar.

La elección de centro escolar es un momento en la vida de una familia que supera la media de estrés con la que se vive en este loco mundo de la falsa conciliación.

El pleno del Gobierno valenciano ha aprobado esta semana el nuevo decreto de admisión para el curso 2024-2025. Entre los cambios más notables con respecto al que dejó el Botànic hay una cuestión que ha sido duramente criticada: la recuperación del distrito único, es decir, las ciudades ya no quedan divididas por zonas y, por tanto, la proximidad del centro no será determinante en la admisión de un alumno en un centro.

Se puede criticar esta medida afirmando que puede provocar un aumento del tráfico en la ciudad, pero no comparto las afirmaciones sobre «segregación» que causará a las familias con rentas más bajas y sobre la creación de guetos.

Al contrario, el distrito único permitirá que puedan optar a colegios donde predominan las rentas altas. Algo prácticamente imposible con el decreto anterior.

Con todo, no hay que olvidar que ningún sistema es perfecto, por lo que la Conselleria de José Antonio Rovira deberá tomar nota en el análisis de los resultados de este primer año de cambio.

No lo hizo el Botànic pese a las quejas de las familias a las que se les vetaba el derecho a ir a un colegio por el simple hecho de vivir en el número par de una avenida. En la era de la Inteligencia Artificial, el Consell optó por la escuadra y el cartabón. Les aseguro que el centro escolar más próximo de mi domicilio no estaba en mi zona en la división que hizo el ex conseller Vicent Marzá y que por contra, tenía la máxima puntuación en otro que estaba a 20 minutos andando. Palabra de «Google maps».

De lo fácil que es acreditar que se vive en un domicilio sin que sea cierto para conseguir los preciados puntos de proximidad, mejor no hablo.