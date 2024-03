Ya hay 214 víctimas del incendio de Campanar realojadas en 94 viviendas del Ayuntamiento de Valencia

El concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha informado esta mañana tras la celebración de la Junta de Gobierno, de que a las 18.30 de ayer se terminaron todos los realojos solicitados por las victimas del incendio de Campanar, con 214 personas realojadas de las que 38 son menores, en 94 viviendas.

Además, mañana se trasladará una persona que es tetrapléjico y que tiene unas necesidades de mobiliario específicas que ya se han cubierto.

Entre diez o quince familias más están tomando la decisión de traslado todavía y barajando esa y otras posibilidades.

Giner ha informado también de que una familia ha encontrado un alojamiento y saldrá la semana que viene, y han llegado dos solicitudes más.

El concejal ha dicho que son viviendas de dos o tres habitaciones. Se ceden por plazo de tres meses prorrogable. Todo el equipamiento se ha realizado en tiempo récord por solidaridad de muchas empresas y particulares a los que se les hará un reconocimiento más adelante.

Según el edil "ha sido conmovedor toda esa corriente de solidaridad" y ha puesto en valor "la coordinación con la vicepresidenta segunda Susana Camarero que nos han ayudado con una dedicación impresionante durante toda la semana para canalizar todas las ayudas".

El concejal ha relatado que "la alcaldesa me pidió que estuviéramos a su lado desde esa misma noche fatídica. El edificio de Safranar no tenía luz ni agua, ni funcionaban los ascensores, y durante todo el fin de semana se sucedieron esos trabajos y la noche del domingo tuvimos ya las primeras 25 viviendas ya acabadas".

Giner ha agradecido públicamente el esfuerzo de todos los funcionarios del servicio de vivienda del Ayuntamiento "que han realizado jornadas de doce horas y han trabajado todo el fin de semana de forma voluntaria".

Respecto a la forma de adquisición del edificio mediante el denominado tanteo y retracto, con el que el PP no está de acuerdo y ha llevado la ley que lo establece al Tribunal Constitucional, Giner ha explicado que "vamos a utilizar el tanteo y retracto mientras esté en vigor esta ley. Pero lo haremos en activos de más de cien viviendas. El intervencionismo de caso a caso, particular a particular, no vamos a hacerlo".

Por su parte, la concejal de Hacienda, María José Ferrer San Segundo ha informado de que se ha aprobado la liquidación del presupuesto de 2023 dentro de plazo y con un alto nivel de ejecución presupuestaria: 123 millones de euros, el 44 por ciento del presupuesto. "Es la cifra más alta de la última década". La edil ha destacado que el 71,3 por ciento se ha adjudicado en el segundo semestre del año. También ha informado de 54,6 millones de remanente líquido de Tesorería

Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno, Juan Carlos Caballero ha expuesto que se ha aprobado una ayuda de 30.000 euros para "Les corregudes de Joies" de Pinedo que aumenta cinco mil euros más respecto al año pasado.

También se han aprobado ayudas al nuevo comercio y a la consolidación del mismo, por un millón de euros. Estas subvenciones abarcan también los gastos de alquiler, cursos de formación, participación en plataforma electrónica de venta, auditorías energéticas y acciones de marketing. Llegarán a unos 600 comercios. También como apoyo al comercio se han aprobado ayudas de 42.000 euros a los comercios de la calle Alicante que han "sufrido" las obras del metro en esa calle.

El concejal Caballero ha dado cuenta también de la aprobación de subvenciones para proyectos de igualdad y sensibilización del colectivo LGTBI, lucha contra el acoso y visibilización de la diversidad sexual.

Por último se ha aprobado también el gasto de 18 millones para limpieza de colegios y escuelas infantiles para los próximo tres años.