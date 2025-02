Huelga de metro en Valencia: "Esto es un caos"

En la primera semana en la que el servicio de Metrovalencia recupera sus frecuencias de paso habituales tras la dana del pasado 29 de octubre, ahora son los paros convocados por los trabajadores los que están generando un caos en el servicio prestado, con aglomeraciones en las estaciones de metro e incertidumbre entre los pasajeros, que no saben a qué hora pasará su convoy ni cuándo llegarán a sus puestos de trabajo o estudio.

es una, zona cero de la dana. Durante estos meses tras la catástrofe, los días en los que no usaba su vehículo particular para ir a trabajar, se trasladaba con los. "Funcionaban mucho mejor que ahora con el metro, esto es un caos", nos cuenta María José, cuando lleva ya, y por supuesto no sabe a qué hora va a llegar al instituto en el que imparte clases cada día.

Como tantas otras personas, para llegar hasta la zona cero tiene que bajar en la estación de Valencia Sud, última parada de la línea 1 del metro hasta que se restablezcan el resto de vías, que finalizarían en condiciones normales en la localidad de Castelló.

Desde allí, tiene que coger un autobús lanzadera hasta Paiporta. "He cogido el metro a las 8:09 minutos en Benimaclet y se supone que antes de y media llegaba a Valencia Sud, ahora estoy parada encima del cauce del río, son las 9:03 minutos no sé cuando voy a llegar", relata María José, quien asegura que mañana cogerá el coche, porque "esto es un caos".

¿Cuándo son los siguientes paros?

Para este mes de febrero están programadas cinco jornadas de paros parciales: las de los días 7 y 12; la de este jueves; el 23 de 13 a 14:30 y de 18:45 a 20:30; y el 26 de 13:15 a 15 horas. En marzo, los días previstos de paros son el 1, 2, 4, 7, 8, 9, 11 y 14.

Entre los motivos, los sindicatos aducen que no se ha convocado una comisión interna para investigar los incidentes sufridos por el personal el 29 de octubre de 2024, día de la dana, y posteriores, y reclaman garantizar la reversión de los contratos realizados por emergencia dana y la dotación de una partida presupuestaria extraordinaria a fondo perdido para el personal afectado por las inundaciones.

La convocatoria de la huelga afecta a 1.300 trabajadores y la Dirección General de Trabajo ha fijado unos servicios mínimos del 75 % en todas las líneas en el tramo horario de paros.

A preguntas de los periodistas sobre la huelga en su reunión con la Confederación Hidrográfica del Júcar, el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Marínez Mus, ha asegurado que respeta su derecho a la huelga pero que hay algunas peticiones "imposibles" pero "la disposición ex máxima para la negociación".

Aunque ha dicho entender la preocupación de los sindicatos porque el metro afecta a mucha gente, ha sostenido que la prioridad de todos debería ser ahora la "recuperación íntegra del trazado y frecuencias del metro y acabar con los problemas de la situación provisional".

"Es fundamental recuperar cuanto ante la normalidad", ha incidido y ha recordado que se han iniciado los trámites para crear la comisión de gestión de los accidente ferroviarios, uno de los motivos de la huelga y que espera que "ayude a desbloquear la situación".