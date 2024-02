Investigaciones sobre los melanomas y la corteza visual, premiados por la UMH

Dos investigaciones del Instituto de Neurociencias dedicadas al tratamiento contra el melanoma y al desarrollo de las áreas visuales del cerebro han sido galardonadas por los premios Santander-UMH que tienen como objetivo reconocer la labor de investigadora en las publicaciones científicas realizadas por jóvenesinvestigadores de la Universidad.

En concreto, el primer premio en la rama de Ciencias de la Salud ha sido otorgado a Francisco Javier Rodríguez Baena por el artículo ‘Metabolic rewiring induced by ranolazine improves melanoma responses to targeted therapy and immunotherapy’, del que es primer autor.

Los resultados de este trabajo determinan que la ranolazina, un fármaco que actualmente se administra en pacientes para tratar dolencias cardíacas, logra retrasar la aparición de tumores resistentes al tratamiento contra el melanoma, bloqueando el metabolismo de los ácidos grasos.

El medicamento aumenta la eficacia de la terapia dirigida contra este tipo de cáncer porque tiene la capacidad de actuar sobre esta oxidación de los ácidos grasos.

Por su parte, Verónica Murcia Belmonte ha sido galardonada con el segundo premio en la rama de Ciencias, en la modalidad de acceso libre, por el artículo "A Retino-retinal Projection Guided by Unc5c Emerged in Species with Retinal Waves" en el que se demuestra que las dos retinas están comunicadas temporalmente entre sí mediante proyecciones nerviosas.

Los investigadores observaron que existe una correlación entre el número de fibras que conectan las retinas durante el desarrollo de las áreas visuales y el grado de complejidad del sistema visual en las distintas especies.