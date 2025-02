Juan Carlos Valderrama, conseller de Emergencias: "El Gobierno tiene que protocolizar el uso del EsAlert"

¿Qué pensó cuando el presidente de la Generalitat le ofreció este cargo?

Lo primero que pensé fue que era un honor que pusiera esa confianza en mi persona para trabajar en una situación como la que está viviendo la provincia de Valencia. La decisión fue rápida, porque era necesario dar un paso adelante y trabajar por los valencianos y valencianas.

Hoy se cumplen tres meses de la trágica Dana, dos casi desde que usted está en el cargo. Todavía quedan garajes en los que se está quitando barro. ¿Está siendo adecuado el ritmo de trabajo?

El número de garajes que se vieron afectados por esta catástrofe fue muy importante, se ha estado trabajando en un total de 884, algunos son de dos plantas, otros tienen aguas fecales y eso supone también la adopción de medidas preventivas a la hora de entrar. Se ha ido trabajando a buen ritmo, han colaborado tanto los bomberos forestales de la Generalitat valenciana, como bomberos del Consorcio de la Diputación de Valencia, la UME, y actualmente solo queda el 1 por ciento de los garajes por empezar a trabajar. Esperamos que en las próximas semanas se finalice esta labora.

Usted está visitando la zona con bastante asiduidad, está en contacto directo con los alcaldes. ¿Cuál es el estado en el que se encuentran estas poblaciones?

Cuando un municipio sufre una catástrofe de estas características, lo que más afecta es a nivel emocional de las personas, ha habido 224 fallecidos, lamentablemente tenemos todavía personas que están desaparecidas. Es un dolor que que tiene la población y nosotros. La sensación es de dolor, de ganas de recuperar una vida diaria, el trabajo, sus viviendas, sus ascensores, su garaje, poder disponer de un vehículo y todas estas circunstancias que nos hacen volver a tener una normalidad.

Usted fue subdelegado del Gobierno, y uno de los fundadores del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias en Cheste, ¿qué opinión le merece la atención que se hizo de la emergencia durante el día 29 de octubre y sucesivos?

Se actuó en todo momento según marca el Sistema Nacional de Protección Civil, y también su legislación nacional, su legislación autonómica y su legislación local. Hay una serie de procedimientos y protocolos de actuación y, por la información que tengo, en todo momento se siguieron estos procedimientos y protocolos.

¿Estos protocolos estaban preparados para una emergencia de este tipo?.

Una catástrofe de estas características superó todos los protocolos de los que disponíamos, pero también seguramente de los que tienen otras comunidades autónomas.

Si me refiero en el ámbito nacional, ¿esta catástrofe ha puesto en entredicho los protocolos de seguridad?

Creo que es momento de hacer autocrítica a nivel nacional y que se establezcan los protocolos para saber qué hacer ante una catástrofe de estas características.

En su opinión, ¿el Gobierno central debería de haber decretado el estado de alarma y tomar el control de la situación?

Ante una catástrofe en diversas comunidades autónomas, el Gobierno de España, puede decretar estado de alarma o puede decretar una emergencia nacional. Faltó proactividad por parte del Gobierno de España, no sé si por buscar rédito político, como hemos visto a través de declaraciones "si necesitan recursos, que lo pidan". ¿No es el Presidente del Gobierno capaz, ante una catástrofe de estas características, de poner en marcha los recursos de ámbito nacional e incluso internacional?.

Lleva meses compartiendo Cecopis diarios con la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, pero a pesar de ello, se percibe una gran descoordinación entre ambas administraciones, ¿a qué se debe?

El Cecopi es un organismo de coordinación de los servicios de emergencia. Siempre hay una coordinación. Otra cosa es que haya personas que busquen una notoriedad política, una visibilidad pública, y que no estén centrados en lo que es el trabajo del día a día de la catástrofe que ha sufrido la provincia.

Se ha cuestionado si desde el principio de la legislatura el presidente no dio la suficiente importancia a las Emergencias, al incluirlas en un Departamento dirigido por Vox, ¿cuál es su opinión a este respecto?

El Presidente siempre ha tenido un compromiso con las emergencias, se ha incrementado el número de bomberos de la Generalitat valenciana, por ejemplo y también con la formación. Ahora ha dado un mayor empuje, ante esta catástrofe, creando una Conselleria específica de Emergencias e Interior.

Entiendo que desde su punto de vista, esta Conselleria debería perpetuarse más allá de esta legislatura y más allá de la dana.

Es una Conselleria que debería permanecer en un futuro, sobre todo porque tenemos que realizar una labor muy importante, por ejemplo, una labor educativa, de formación a la sociedad y a los servicios que actúan.

¿Cuál está siendo la parte de la emergencia más difícil de atender?

Lo más difícil para mí es y ha sido el dolor sufrido por las víctimas y por los desaparecidos, esto nos ha marcado a todos. Durante toda mi vida no olvidaré estos momentos. No olvidaré el 29 de octubre y no olvidaré nunca esta situación, y llevar eso día a día es difícil.

Aunque sé que no le gusta hablar de plazos, ¿cuánto tiempo cree que será necesario para la recuperación emocional y material?

Poner una fecha sería faltar a la realidad, primero tenemos que solucionar una emergencia. Actualmente tenemos 28 municipios en un nivel dos de emergencia. Tenemos que solucionar esto y luego ya empezar con un plan de reconstrucción con el que tenemos que contar, por supuesto, con la ciudadanía, pero que también sea sostenible en el tiempo.

¿Cree usted que el vicepresidente para la Reconstrucción, Francisco José Gan Pampol, debería de estar presente en el Cecopi?

El Cecopi es un órgano que viene definido tanto en el plan territorial de emergencias como en el plan especial de riesgo ante inundaciones, y dice quién forma parte del Cecopi, qué personas y qué organismos. Estos organismos están representados. Por otra parte, también suele acudir la Directora General de Coordinación, Control y seguimiento de la Vicepresidencia segunda. Le puedo afirmar que a primera hora de la mañana el Vicepresidente segundo está trabajando y a última hora de la noche sigue trabajando. Estamos en contacto telefónico para trasladarle toda la información de cómo va evolucionando la emergencia.

¿Durante cuánto tiempo va a haber Cecopi?

En este momento hay 75 municipios en nivel 1 de Emergencias y 28 en una situación de Emergencias 2. Cada 15 días vamos a reevaluar esta situación. Con que haya un municipio en situación 2 de Emergencia, el Cecopi se va a mantener.

En esta nueva situación, ¿cuántos efectivos son necesarios?

Se van asignando tareas semanalmente a cada uno de los servicios. A partir de eso se divide entre los diversos servicios, y ellos en base a sus capacidades, redimensionan los efectivos que hacen falta para llevar a cabo estas tareas.

Pero en este momento no se ha reducido el número de efectivos.

Por nuestra parte no, porque seguimos trabajando, y por parte del Ejército, según la información de la que disponemos, tampoco.

¿Qué va a suponer para los municipios ir pasando de fase 2 a 1 de Emergencias?

En ningún momento supone la retirada de los servicios de emergencia. Unos dependen del centro de Coordinación de Emergencias como órgano de apoyo y otros dependen del Cecopi. En el caso de que el nivel de emergencia 1 necesitasen alguna actuación, se haría. Pero en principio tienen ya recursos suficientes para poder trabajar. Los que se encuentran en situación 2 no tienen los recursos suficientes para actuar. Según se vayan desescalando los municipios, pasan a la Vicepresidencia segunda para que también vaya trabajando con esos municipios ese Plan de Reconstrucción.

Dentro de este plan, se está pensando ya en dónde se van a reconstruir los edificios que tienen que ser demolidos?

La Generalitat valenciana está trabajando desde el principio en el tema de la vivienda, es un tema que nos preocupa. Se han hecho apuntalamientos de viviendas, habrá que ver si esas viviendas que se han apuntalado pueden ser habitables a largo plazo. Tenemos hacer inspecciones cuando sea necesario. Tenemos ya un grupo de edificación que está trabajando en todos estos aspectos. Los derrumbes tienen que ser autorizados por los propietarios y tenemos que ver también las consecuencias a nivel de cada municipio. Son muchos los actores implicados en este en este caso.

La semana pasada Pedro Sánchez visitó la ciudad de Valencia, tras más de 80 días sin visitar la zona, y lo hizo además cuando el presidente de la Generalitat se encontraba en Fitur, ¿qué opinión le merece la actuación del presidente del Gobierno en toda la gestión de la dana?

Como español, lógicamente veo muy bien que el presidente de todos los españoles acuda a Valencia ante una catástrofe. Lo que no veo adecuado es cuando acuda no hable con el presidente de todos los valencianos. Hubiera sido fundamental. Que se reúna con los 28 municipios con los que nos reunimos en el Cecopi y lo utilice como un foro político. Dejó solo hablar a dos ayuntamientos del Partido Popular, dos ayuntamientos de Partido Socialista y un ayuntamiento de Compromís. Nosotros no. Cuando tenemos reuniones con los municipios queremos escuchar de primera mano cuáles son sus necesidades, independientemente del color político de cada municipio, porque gobernamos para todos.

¿Cómo calificaría la actuación del Gobierno durante la gestión de la dana?

Yo creo que no se han portado adecuadamente con la Comunidad Valenciana y que no han pensado en todos los valencianos y valencianas a la hora de esta recuperación.

¿Usted cree que ha fallado el funcionamiento del Estado de las autonomías?

No creo que esté fallando el Estado de las autonomías, creo que está fallando la lealtad institucional.

¿Qué relación tiene en este momento con los ministros del Gobierno?

La que tuve cuando vinieron hace tiempo al Cecopi, y en esa asistencia no aportaron nada adicional, ni ver qué necesidades teníamos como miembro del comité de dirección del Cecopi. Eso no ha existido. Hace quince días le pedí una cita al ministro Grande Marlaska porque tenemos una unidad del cuerpo nacional de Policía, la Policía de la Generalitat, que tiene ahora 375 efectivos, y en una situación como esta hay mucho trabajo por realizar y quería hablar con él sobre el tema del Convenio entre el Ministerio de Interior y la Generalitat valenciana para tener la dotación adecuada de efectivos necesaria.

¿Cuáles son las peticiones más acuciantes en este momento desde la Generalitat para el Gobierno de España?

Lo que necesitamos es que se perite cuanto antes. Los ciudadanos necesitan recibir las ayudas, no pueden estar haciendo derramas constantemente para poder tener un ascensor nuevo. También tenemos que pedir que compense en el IBI a los municipios, que están haciendo un esfuerzo muy importante; que llegue el FLA extraordinario, esos 3.000 millones de euros que necesita la Comunidad Valenciana. Saber qué incluyen los 4.400 millones de euros del Fondo de Solidaridad Europeo, y una cosa fundamental a nivel de emergencias es que la Confederación hidrográfica del Júcar haga su trabajo. Porque igual que hemos sufrido una dana, podemos sufrir otra dentro de 2 meses y la situación de los barrancos sabemos cuál es.

En este momento el representante del Gobierno en el Cecopi es el Comisionado, José María Ángel...

Bueno, pero el papel del Comisionado es de mero observador. No forma parte de la toma de decisiones.

¿Cómo se va a educar a la población en materia de emergencias?

La educación es fundamental en todos los aspectos, no solamente para adquirir habilidades y competencias para una profesión, sino también para el día a día. Un aspecto que ya que ya se ha planteado, es crear un programa educativo que hemos denominado PECAC. Si no hacemos un programa educativo desde pequeños, no va integrándose dentro de nuestra conciencia colectiva. No podemos olvidarnos de lo importante que es tener una formación en emergencias, para saber que si hay una alerta o un aviso rojo por precipitaciones, nos tenemos que quedar en casa.

¿Funcionaría hoy en día el sistema EsAlert?

El EsAlert es un sistema que tendríamos que saber cómo funciona, tendría que estar procedimentado dentro de nuestros planes de inundaciones y de incendios... si no, no podemos utilizarlo. La actuación de las emergencias siempre se tiene que protocolizar y saber en cada momento qué es lo que se tiene que hacer y qué medidas tomar. Además, vamos a crear una unidad de alerta temprana para intentar buscar otros indicadores que tengan la capacidad de una futurización de lo que puede ocurrir en cualquier momento.

¿Se va a protocolizar el uso de EsAlert? Si mañana hubiera una dana saltaría antes el EsAlert, o todavía no está protocolizado?

No está protocolizado todavía, tiene que haber a nivel nacional una protocolización sobre este aspecto, una revisión del plan, que tiene que incluir el EsAlert. Hoy en día lo que sí que tenemos claro es que ante una situación de alerta, tanto la población como la administración, están más sensibilizados por lo que ha ocurrido. Tenemos que aprender de lo que lo que ha acontecido.