Les Corts acuerdan que los diputados tengan una prestación cuando cesen en el cargo

Los diputados de Les Corts Valencianes tendrán derecho a recibir una prestación cuando cesen en el cargo si cumplen unos requisitos, como haber estado un mínimo de 18 meses, no ser funcionarios públicos, no trabajar por cuenta ajena o propia, y no tener la edad de jubilación.

Así se ha acordado este martes por unanimidad en la comisión de gobierno interior de Les Corts, donde están la Mesa y los síndics de los cuatro grupos del Parlamento valenciano (PP, PSPV, Compromís y Vox), según han explicado fuentes parlamentarias.

Esta prestación, que busca asemejarse al subsidio de desempleo que reciben las personas trabajadoras cuando pasan al paro y al que no tienen derecho los diputados de Les Corts, se empezará a aplicar desde el momento en que se publique en el Boletín Oficial de Les Corts, sin que tenga efectos retroactivos.

El máximo que podrán percibir los diputados que cesen en el cargo y soliciten esta prestación será el equivalente a 24 mensualidades, como cualquier prestación por desempleo por cuenta ajena, calculadas sobre la base de la asignación parlamentaria que recibían, sin el kilometraje ni otros complementos.

Se trata de una prestación que según fuentes parlamentarias ya tienen el resto de Parlamentos autonómicos y todavía no se aplicaba en Les Corts Valencianes, donde hasta ahora quien dejaba de ser diputado no cobraba ni el subsidio de desempleo ni ninguna indemnización.

En anteriores legislaturas se había intentado promover una medida de este tipo pero no había sido posible el consenso, si bien en esta ocasión todos los grupos de Les Corts de esta undécima legislatura se han puesto de acuerdo.

Por otra parte, la Comisión de Gobierno interior de Les Corts Valencianes ha dado luz verde al presupuesto del parlamento valenciano para el año 2025, unas cuentas que ascienden a 35 millones de euros y en las que el Gabinete de Presidencia ha rebajado sus partidas un 42 por ciento (de 181.800 euros a 106.300), según un comunicado de Les Corts.

Para ello se han suprimido, entre otras cosas, las dietas de la Presidencia de les Corts (6.000 euros) o se han rebajado un 60 por ciento las atenciones protocolarias y representativas.

La presidente de les Corts Valencianes, Llanos Massó, ha asegurado: "hemos recortado el gasto un año más y hemos vuelto a demostrar que hay una manera distinta de hacer política, con rigor, y haciendo un uso responsable del dinero de todos los valencianos".

Las cuentas totales de les Corts ascienden a 35.641.400 millones de euros, un 2,38 por ciento más que el año 2024. Esto se debe, entre otras cosas, a la renovación del sistema de seguridad del parlamento valenciano (la última renovación fue hace 40 años y costará 400.000 euros), la renovación de uniformes para trabajadores o el aumento de ayudas sociales al personal, según el comunicado.