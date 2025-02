La magia de Caballer se pone al servicio de la dana

El pasado mes de noviembre no había ni un solo valenciano que no tuviera el corazón encogido tras la trágica dana que arrasó la mitad de la provincia de Valencia el 29 de octubre. El pirotécnico Ricardo Caballer no fue una excepción. Por eso, cuando recibió la llamada de Amstel para comunicarle el espectáculo que estaban preparando para ayudar a la zona afectada, no se lo pensó. «La conversación duró dos minutos. Pensé bueno, la mejor manera que tengo yo como pirotécnico de ayudar a poner la atención en la zona es hacer lo que sé hacer. Me pareció una idea fantástica».

Casi cuatro meses después de la catástrofe, y cuando muchos municipios siguen todavía en situación de emergencia, el próximo sábado 22 de febrero, Caballer, en colaboración con la pirotecnia Vulcano, disparará nueve «mascletás» simultáneas en las localidades de Alaquàs, Aldaia, Albal, Benetússer, Catarroja, Chiva, Massanasa, Paiporta y Quart de Poblet, todas ellas afectadas por la tragedia. La intención es que la gente acuda a estas localidades para animarlas, para estimular el consumo y para que no queden en el olvido, ya que todavía queda mucho por hacer. «Vamos a aportar todos de nuestra parte, aunque nos cueste, pero es la única manera de hacer un espectáculo que valga la pena», asegura el pirotécnico, quien confía en que el evento pueda tener una repercusión internacional. «Que la gente vea que no nos hemos olvidado de Valencia. No ha habido un espectáculo en mi vida en el que haya sentido tanta responsabilidad y tantas ganas».

Después de tres años en los que se ha centrado en la fabricación de producto de calidad, sin realizar disparos, el pirotécnico valenciano pensó que no iba a haber nunca una razón mejor -o eso esperamos- para tener que volver, aunque aclara que se trata de algo puntual, no de un regreso definitivo.

Caballer decidió en 2022 dejar de realizar disparos pirotécnicos por la complicada situación en la que se encontraba el sector. «Me dí cuenta de que al final del año, a lo que más tiempo había dedicado era a pedir permisos y arreglar papeleo, descuidando lo verdaderamente importante», explica. Por eso, decidió centrarse únicamente en la fabricación, y trabaja en giras de conciertos, parques temáticos y eventos de relevancia mundial, que no puede desvelar por razones de confidencialidad. «El mercado más grande que tenemos es Estados Unidos, con diferencia, pero estamos también en Sudamérica, en Japón, Arabia Saudí, Dubai, África y Europa».

Germanorfest

Otra de las actividades que ha presentado Amstel para relanzar la zona dana con motivo de las Fallas es la nueva ubicación del Conciertazo, en Torrent, y que pasa a ser el Germanorfest, un día de «germanor» ambientado en la gastronomía valenciana y amenizado con reconocidos grupos musicales.

El festival celebrará el próximo 8 de marzo la unión y la solidaridad de todos los valencianos, en una jornada completa de la mañana a la noche. Mientras que por la mañana, habrá almuerzos, talleres y mercado, por la noche será el turno de los conciertos de música que cerrarán una jornada única.

Durante el Germanorfest, los asistentes podrán degustar algunos de los almuerzos finalistas de la convocatoria promovida por Amstel, Som Esmorzadors. Una iniciativa con la que pretende poner en valor esta tradición gastronómica propia y apoyar a aquellos que la hacen posible.

En paralelo, actuarán un amplio elenco de artistas locales, entre los que destaca el histórico grupo valenciano La Habitación Roja, el grupo musical originario de Alzira que goza de gran acogida entre el público intergeneracional, La Fúmiga; y una de las DJs nacionales más cotizadas del panorama actual, Ley Dj.

Además, actuarán Los Roper, un conocido grupo valenciano de versiones rockerizadas de hits españoles de todos los tiempos; The Sepionets, una banda veterana de gastro-rock, aunque ellos se definen como freak-cover-albuferenc-rock, de Sedaví, y Varry Brava, un grupo español de indie pop creado en Orihuela. También estarán presentes las bandas de Jazz, como Jove Big Band Sedajazz y DixieLand Sedajazz, ambos pertenecientes al colectivo de músicos independientes Sedajazz, capitaneados por Francisco Ángel Blanco, cuya sede quedó destrozada.