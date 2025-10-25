Manifestantes contra Mazón salen a las calles de Valencia tras un año de protestas por su gestión de la dana

La duodécima manifestación para pedir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su gestión de la dana del 29 de octubre en la que murieron 229 personas en la provincia de València ha comenzado este sábado a las 18.30 horas en la capital valenciana al grito de 'Mazón dimisión'.

Familiares de víctimas de la dana encabezan esta protesta, precedidos de tres tractores, con la que culmina un año en el que más de doscientas entidades sociales, cívicas y sindicales han convocado cada mes, en torno al día 29, una manifestación para reclamar la marcha del máximo responsable del Gobierno valenciano por su "negligente gestión" de la catástrofe.

Miles de personas, que también han gritado 'el president a picasent' (el presidente a Picassent-en referencia a la cárcel), se han congregado en la plaza de San Agustín para participar en esta manifestación, que discurrirá por el centro de València hasta finalizar en las inmediaciones del Palau de la Generalitat para denunciar que doce meses después no se ha asumido ninguna responsabilidad política. EFE