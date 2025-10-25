Precio de la luz hoy, sábado 25 de octubre, por horas: descubre a qué hora podrás encender el horno

Ligero desahogo en el precio mayorista de la luz para este sábado 25 de octubre, después del gran repunte que se vivió el viernes. El Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) ha indicado que el precio del megavatio hora (MWh) estará este sábado 25 en unos 80,90 euros.

Estos precios no son ni mucho menos los finales, ya que los consumidores domésticos consumen kilovatios hora y los megavatios hora tarifados son fruto de las subastas del pool eléctrico y de sus fuentes de generación. Sin embargo, tener presente cómo evolucionan los picos y valles de las horas de este jueves son una pista muy útil si los usuarios quieren ahorrar, ya que sobre estas cifras se aplican luego los peajes y tributos correspondientes.

En otras palabras: si concentras los electrodomésticos de alto consumo (por ejemplo, el horno, el lavaplatos o la lavadora) en los momentos en el que el megavatio hora se subastó más barato podrás arañarle un dinero a la factura al término del período de tu compañía eléctrica si participas del mercado regulado.

¿A qué hora será más barata la luz este sábado 25 de octubre?

A evitar, como sucedió este viernes, las primeras horas de la mañana y las primeras de la noche. Entre las 07:00 y las 10:00 el precio del MWh estará tasado en más de 100 euros. De nuevo, a partir de las 18:00 el precio mayorista de la luz volverá a subir, alcanzando su techo diario entre las 20:00 y las 21:00 horas, cuando el mercado mayorista dejó la luz cotizando para este tramo en unos 126,49 euros el MWh.

Por el contrario, entre las 12:00 y las 17:00 será un buen momento para hacer las tareas de casa que conlleven encender aparatos de alto consumo como hornos o lavaplatos. Será en ese lapso de tiempo cuando el precio del MWh mayorista se desplome, viéndose su suelo entre las 16:00 y las 17:00 horas, cuando el MWh estará cotizado en 16,52 euros.

Precio de la luz por horas hoy, sábado 25 de octubre