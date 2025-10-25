¿Qué santo se celebra hoy, sábado 25 de octubre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

Qué santos se celebran hoy, sábado 25 de octubre

San Bernardo Calbó

San Crisanto de Roma

San Crispín de Soissons

San Crispiniano de Soissons

Santa Daría de Roma

Santa Engracia de Segovia

San Frontón de Périgeux

San Gaudencio de Brescia

San Frutos de Segovia: Vida y Legado

San Frutos de Segovia nació en el año 642 en Hispania, en el seno de una familia acomodada de Segovia, hermano de los santos Santa Engracia y San Valentín. Era el mayor de los tres, por lo que tuvo que quedrase a cargo de sus dos hermanos menores.

Sorprendentemente, decidió, junto con el apoyo de sus hermanos, quienes le acompañaron, repartir la herencia familiar entre los más desfavorecidos, prefiriendo así una vida de ermitaño y alojándose en cuevas naturales para cumplir penitencia y oración.

Uno de sus primeros lugares para el retiro fue un paraje a la orilla del río Duratón, en el actual municipio de Carrascal del Río. San Frutos murió a los 73 años en la actual ermita dedicada al santo, enterrado por sus hermanos. Estos, en cambio, se alojaron en la ermita de San Zoilo, siendo asesinados por los sarracenos.

En la actualidad, los restos de San Frutos descansan en la parte trasera del coro de la Catedral de Segovia y los de sus hermanos en Caballar, mientras que en el siglo XI lo estuvieron de los tres hermanos en la antigua Catedral segoviana.

Su efeméride se celebra el 25 de octubre con actos solemnes en la Catedral de Segovia, con su villancico: "Al siervo bueno y fiel, que rogando sin cesar, consigue bienes eternos, de la infinita Bondad. Al que es gloria de esta Iglesia, Patrono de esta Ciudad, común padre de la patria y socorro universal. Bendigan todos y alaben, su virtud angelical. Los prodigios y milagros, que ejecutó, liberal, en favor de sus devotos, quién los podrá numerar. El más Alto sacramento, le presenta a un animal, que postrado reconoce, ser bocado celestial".