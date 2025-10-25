La AEMET avisa: hasta 40 litros por metro cuadrado en estas zonas y el respiro térmico no llegará hasta el domingo

Un sistema frontal estacionario situado en el centro-norte de la Península, combinado con una circulación atlántica de bajas presiones, será el responsable de un nuevo episodio de lluvias generalizadas. La predicción indica que la mayor parte del territorio peninsular y Baleares experimentará cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones durante la jornada del sábado, siendo los acumulados más significativos los previstos en el sur de Castilla y León, norte de Cáceres y zonas del sistema Ibérico.

Precisamente para estos puntos la AEMET ha activado un aviso amarillo desde las 02:00 horas de la madrugada hasta las 17:00 de la tarde, ya que se esperan hasta 40 litros de agua por metro cuadrado.

Los meteorólogos advierten que las lluvias podrían alcanzar intensidad notable en el entorno occidental del Sistema Central, donde no se descarta la actividad tormentosa. De forma más puntual, el sureste de Castilla y León también podría experimentar precipitaciones intensas acompañadas de tormenta.

La Agencia señala además la probable formación de bancos de niebla matinales en el Sistema Central y la Meseta Sur, así como brumas frontales en la mitad norte peninsular.

Inestabilidad en las temperaturas

Las temperaturas presentarán un comportamiento dispar a lo largo de la geografía española. Se prevé ascenso de las máximas en la Meseta Sur, centro-este peninsular, Béticas orientales y Baleares, mientras que en el resto del territorio descenderán ligeramente. En cuanto a las mínimas, experimentarán aumentos en la mitad norte y Baleares, con posibles heladas débiles y aisladas en el Pirineo.

Además, la agencia estatal abunda en que no se verá un descenso térmico generalizado en Baleares, centro y sur peninsular hasta el domingo, por lo que se seguirán viviendo unas horas más este particular veranillo de finales de octubre.

El patrón de vientos mostrará componente sur girando a norte en el Cantábrico, y componentes oeste y sur en el resto de la Península y Baleares. Se esperan vientos moderados en las zonas costeras y flojos a moderados en el interior, con intervalos de fuerte intensidad del norte en los litorales gallegos. En Canarias, la previsión indica viento flojo del noroeste con predominio de brisas y cielos con intervalos nubosos más abundantes en el norte de las islas.