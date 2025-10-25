La predicción de Feijóo con la declaración de Sánchez en el Senado: "Si miente, irá a los juzgados y si dice la verdad, también"

A escasos días de que Pedro Sánchez se sienten ante la Comisión de Investigación del 'caso Koldo' en el Senado -la cita tendrá lugar el próximo jueves-, Alberto Núñez Feijóo ha lanzado su predicción: "Si miente, irá a los juzgados y si dice la verdad, también". En esos términos se ha expresado en un acto de partido en Zaragoza, en el que también han participado la alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, y el presidente de Aragón, Jorge Azcón.

"Que escoja bien de las tres opciones: decir la verdad, mentir o no responder, y que escoja bien porque no va a huir eternamente. Antes o después tendrá que confesar, antes o después tendrá que pagar y antes o después tendrá que irse. Seguro hay que pagar lo que has hecho, hay que confesar lo que has hecho y tendrás que irte", ha advertido el presidente nacional del PP a Sánchez.

En su arenga, ha asegurado que "nunca" un jefe del Ejecutivo en activo ha tenido que contestar "por más corrupción de la que tendrá que contestar el señor Sánchez". Y, para que no le pille por sorpresa el 'tercer grado' de la próxima semana, le ha advertido que los senadores de su partido harán a Sánchez "todas las preguntas que no le formulan los periodistas a los que da entrevistas... y todas las que le formularían aquellos a los que no atiende".

Todavía con el eco del sonado lapsus de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, el pasado martes durante la sesión control en la Cámara Alta, "todavía queda Gobierno de la corrupción para rato", Feijóo ha recalcado: "Por una vez que no nos mienten, hay que agradecérselo".

Dicho esto, de manera velada se ha referido a Vox, que precisamente en Aragón ha decidido complicar, y de qué manera, la aprobación de los Presupuestos autonómicos del próximo año. Hasta el punto de que el bloqueo podría forzar un adelanto electoral. "No me voy a equivocar nunca de adversario: el adversario es el Gobierno de la corrupción. No me voy a equivocar de prioridad: mi prioridad es servir a la gente. Y no me voy a equivocar de objetivo: el objetivo es el cambio del Gobierno de España", ha subrayado.

También ha tenido palabras para los socios de Sánchez, ahora revueltos por la posible ruptura anunciada por Junts. "Allá de quien quiera seguir sosteniendo el engaño y la corrupción. Quien quiera mantener lo que hay, que busque excusas. Porque no podrá convencer ni a los que confían actualmente en ellos".

Como publica LA RAZÓN este sábado, el PP desconfía de los "cantos de sirenas" de Puigdemont, que ha hecho saber que no descarta apoyar una moción de censura encabezada por un candidato independiente y el único objetivo de convocar elecciones. Para Génova se trata de "política ficción". La única alternativa, por tanto, sería una censura liderada por Feijóo.