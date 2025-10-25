Real Madrid- F.C. Barcelona: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de la LaLiga EA Sports

Ha llegado el momento. Un nuevo clásico ocupará las pantallas de medio planeta. Real Madrid y F.C. Barcelona se verán las caras en el Santiago Bernabéu en un duelo apasionante por ver quién lidera la clasificación de LaLiga EA Sports. La cita llega en un momento clave para los dos equipos, y con los antecedentes del año pasado, que no favorecen en absoluto al Real Madrid.

Los blancos quieren redimirse de las actuaciones de la pasada temporada, donde no fueron capaces de superar a los azulgrana en ningún encuentro. El conjunto de Hansi Flick tomó la medida a los merengues y les gano los cuatro encuentros disputados. En la Supercopa de España, el Barça se impuso 2-5, en Copa del Rey lo hizo con un marcador de 3-2 y en los partidos de liga con un 0-4 y 4-3 respectivamente.

Pero esta temporada la historia es completamente distinta. A los mandos estará Xabi Alonso, y contará con un equipo renovado. El Barcelona buscará repetir la gesta de la campaña anterior, y el Real Madrid tratará de evitarlo.

Además, para más inri, Lamine Yamal se ha encargado de 'calentar' el partido. Y es que hace escasos días, la estrella del Barcelona recordó a los madridistas el último resultado en el Bernabéu, buscando el pique de Ibai Llanos, el conocido 'influencer' español, durante una retransmisión de la 'Kings League'.

Por todo ello, el encuentro se presenta con los condicionantes perfectos para ser un partido de alto voltaje entre dos equipos que aspiran a ganar la competición liguera.

Las bajas de ambos equipos

Para el partido, ambos equipos llegan con bajas sensibles, aunque el mayor perjudicado es el F.C. Barcelona. Hansi Flick no podrá contar con Dani Olmo, Gavi y Joan García, todos por lesión. Sí estará Raphinha, que regresa a la convocatoria después de caer lesionado ante el Real Oviedo.

Barcelona vs Olympiacos Alejandro Garcia Agencia EFE

Por su parte, el Real Madrid también se ve afectado. No estarán Rüdiger, Alaba y Ceballos, mientras que existe la duda de si podrán participar Huijsen y Asencio. El flamante fichaje del Madrid para esta temporada sufrió un contratiempo antes del parón de selecciones y es duda hasta último momento, mientras que Asencio se marchó con molestias tras el encuentro ante la Juventus de Champions.

Real Oviedo v Real Madrid - LaLiga EA Sports AFP7 vía Europa Press Europa Press

Horario y dónde ver online TV el Real Madrid - F.C. Barcelona, LaLiga EA Sports

El partido tendrá lugar este domingo y comenzará a las 16:15 horas (hora peninsular española) y será televisado por DAZN LaLiga y DAZN LaLiga 2, de la plataforma DAZN. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN (www.larazon.es).

Posibles alineaciones del Real Madrid - F.C. Barcelona

Real Madrid

Courtois, Valverde, Militao, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Güler, Bellingham, Vinicius, Mastantuono y Mbappé.

F.C. Barcelona

Szczesny, Eric García, Cubarsí, Araujo, Balde, De Jong, Pedri, Lamine Yamal, Fermín, Rashford y Ferrán Torres.