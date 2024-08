Mar Galcerán, la primera diputada con síndrome de Down y que hace unos bizcochos deliciosos

La diputada del PP en Les Corts Valencianes Mar Galcerán (Valencia, 1977), primera parlamentaria con síndrome de Down en España, explica en una entrevista veraniega con EFE los deportes que practica, los platos que borda en la cocina, la música que más le gusta y su afición por el baile.

Le han entrevistado medios de Japón, de Alemania, de México, de Bulgaria... ¿Qué tal lleva la fama?

La verdad, son tantas entrevistas en estos meses que he perdido la cuenta de cuántas me han hecho. Pero si esto sirve para cambiar la mirada que tiene la sociedad acerca de las personas con discapacidad, pues yo nunca diré que no a entrevistas como estas.

Creo que es cocinillas, ¿qué platos le salen de 10?

Vamos a ver, lo que mejor me sale sé que son los espaguetis carbonara. Y de repostería, por ejemplo, mi sobrina Blanca es fan de mi bizcocho de desayuno (de yogur de limón), me salen muy buenos.

Si tuviera que definirse en tres palabras, ¿cuáles serían?

Sencilla, natural, honesta.

Fue fallera mayor de su comisión, está en una comparsa de Moros y Cristianos, ¿usted no se pierde una?

Yo no paro quieta en ningún momento. No solamente estoy en una comparsa de Moros y Cristianos, como bien has dicho he sido fallera mayor dos veces. Aparte estoy en un grupo de sevillanas de mi falla, me gusta el baile flamenco y me gusta el baile latino.

¿Y qué tipo de música le gusta?

Música variada. Me gustan los ritmos latinos. Me encanta Laura Pausini, hace muy poquito fui a un concierto de ella en Madrid. Me gustan cantantes como Ricky Martin y como Chayanne. Se oyen poco, pero sí que me gustan.

Por lo que me dice lleva el baile en las venas.

Sí, la salsa, la bachata, el merengue, ritmos latinos.

Y las jotas valencianas.

Y las jotas valencianas.

¿Alguna canción que podría escuchar en bucle?

Camela. De muchos años, no es de ahora. Me gustan todas las canciones, es que tiene 50 años el grupo musical. No canto ninguna ahora, porque si canto llueve al día siguiente.

¿Cuál el deporte que mejor se le da?

El esquí, lo practico todos los años. No es un deporte que lo practique habitualmente, porque está muy lejos de Valencia, está cerca de los Pirineos, pero cuando voy disfruto de la nieve. Me gusta esquiar y lo hago desde muy pequeña.

¿Y también le gusta salir a correr?

Sí, estoy en un club de atletismo que se llama Marta Fernández de Castro. Entrenamos dos veces por semana y luego hay carreras populares, carreras cortitas. A ver, yo no hago ni maratón, ni media maratón, ni la 15k nocturna. La carrera más larga que he hecho es la 10k.

Un viaje que recuerde con especial cariño.

Los viajes que hago con mi tía y con mis amigas, que son las suyas, siempre lo hacemos en abril. Italia la he recorrido desde el norte hasta el sur y me gustó ese viaje, le tengo cariño. Pero también, como me gustan los ritmos latinos, tuve la oportunidad de estar en Punta Cana. Los viajes por España y fuera me gustan.

Una serie que le haya enganchado.

La serie turca de 'Secretos de familia'.

¿Colecciona alguna cosa?

Sí, brochas y pinceles de maquillaje de una marca específica.

¿El día que el Valencia CF pierde se lleva un disgusto?

Pues sí, porque soy muy valencianista. No viajo con el equipo, pero si un partido me interesa al menos intento ver la primera parte.

¿Qué temática le gusta a la hora de elegir un libro?

Egipto, me llama la atención porque me gusta la historia egipcia, me gusta el arte egipcio.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido de Les Corts en el tiempo que lleva aquí?

El trabajo que hay aquí. No se ve el trabajo que se hace, pero hay mucho. Y mucha responsabilidad, porque hacemos un servicio a los valencianos. Yo soy una persona que me tomo el trabajo muy en serio, y si tengo alguna dificultad pregunto, con lo cual el trabajo en conjunto hace las cosas un poquito más fáciles.

¿Se lleva bien con todos los diputados y diputadas?

Sí, yo no me llevo mal con nadie. Lo único que cambia es que tenemos ideologías distintas, pero quitando de eso...

Un sueño conseguido.

Haber estudiado en centros ordinarios y poder estar en la función pública desde hace 26 años. Sacarme las primeras oposiciones adaptadas para personas con discapacidad intelectual fue un sueño conseguido, porque había un trabajo detrás de asociaciones y de reuniones.

¿Y un sueño pendiente?

Más que un sueño, trabajar en el día a día para que vean los valencianos un trabajo bien hecho e impecable. Y que se note que los diputados estamos con ellos, que no están solos, que se sienten representados por los que estamos trabajando por ellos.

Entrevista realizada por Loli Benlloch.