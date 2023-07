Maratón de concentraciones contra la violencia machista tras el "negacionismo" de Vox en Les Corts

El crimen machista de Antella ha puesto en el centro del debate el rechazo que Vox siempre ha manifestado contra el término "violencia machista". La concentración convocada este lunes en la puerta de Les Corts dejó evidente que el partido de Santiago Abascal no va a cambiar su manera de actuar por haber llegado a las instituciones.

Por la tarde, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, acudía al minuto de silencio celebrado en Antella y este martes la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, presidía otro a las puertas del Palacio del Temple. Durante el trascurso del mismo, donde había políticos de todos los partidos excepto de Vox, ha llamado a no romper "el consenso social" en torno a la violencia contra las mujeres y a no dar crédito al "negacionismo".

A las doce en punto, se ha celebrado otra concentración a las puertas de la Generalitat valenciana y también en el Ayuntamiento de Valencia y en el de Castellón.

Bernabé ha manifestado su "repulsa y condena" ante este nuevo caso de violencia machista y ha trasladado "todo el apoyo para la familia y amigos" de la víctima.

"La violencia de género es una lacra social que arrasa a las mujeres, hay que combatirla y, para ello, es necesario nombrarla", ha considerado.

La delegada ha insistido en que "no se puede retroceder sobre un consenso social, y no se puede por las 1.212 mujeres asesinadas en España desde 2003, por ellas, sus familias y por los que lloran sus muertes".

"No podemos romper un consenso social por un negacionismo absurdo que no responde a la realidad", ha declarado Bernabé, que ha dicho que la violencia de género "mata a las mujeres por el hecho de ser mujeres".

A su juicio, "no valen subterfugios, no valen mentiras, no vale salirse de pancartas, y no vale confrontar desde las instituciones un consenso social que existe desde hace décadas".

Con este caso de violencia machista, se elevan a dos las mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas en la Comunitat Valenciana en lo que llevamos de año y a 28 en toda España.